金管會出手防堵「四貸同堂」！股民哀號雨天收傘：斷頭潮要來了？

為防堵投資人透過房貸、信貸、車貸及股票質押等方式過度擴張槓桿，金管會推動銀行與證券商跨業信用資料查詢機制，銀行端自10月31日起實施，券商端則於11月2日首個營業日上路。消息引發PTT股板熱烈討論，不少網友擔憂新制恐讓投資人借款更加困難，甚至可能引發融資斷頭潮，直呼「雨天收傘」、「水龍頭關起來了」。

根據媒體報導，銀行未來新承作個人貸款案件時，若資金用途明確屬於投資理財，須事先告知並取得客戶同意，才能透過跨業機制查詢證券端的融資融券、證券業務借貸、有價證券借貸及不限用途款項借貸等四大類餘額，且不設查詢金額門檻。若客戶不同意查詢，銀行便無法繼續辦理該筆授信業務。

至於證券商方面，則針對個別自然人授信額度達3億元，或達券商淨值1%，兩者取較高者，啟動跨業查詢機制，了解客戶在銀行端的不動產、動產、企業投資及週轉金等借款餘額。新制僅適用新承作案件，既有授信若未增加額度則不受影響，查詢資料也僅供授信審查參考，並非全面禁止借貸。

一名網友在PTT股板轉貼新聞，指出新制上路時間恰好碰上市場震盪，質疑此時加強控管是否太晚，更開玩笑表示「四貸同堂下週都會喊一代一代」，暗指高槓桿投資人可能面臨資金壓力。

貼文曝光後，不少網友對政策時機感到不滿，紛紛留言「雨天收傘，這下刺激了」、「下跌的時候不給你錢補保證金」、「這根本是在關水龍頭」，甚至有人擔憂投資人若無法取得新資金，可能被迫賣股還款，進一步加劇市場波動。

不過，也有網友支持金管會加強風險控管，認為「早該如此」、「政府在幫大家踩煞車」、「有多少錢做多少事」，指出過度借貸投資本來就存在風險，若市場劇烈修正，可能連帶影響金融機構。

此外，部分網友提醒，券商端設有3億元或淨值1%的啟動門檻，一般小額投資人未必直接受到影響，但銀行端對符合條件的新貸案沒有金額門檻，影響範圍仍須區分。也有人指出，相關政策早已規劃，並非市場下跌後才臨時推出。