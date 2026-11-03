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台達電跌到崩潰⋯股民慘賠47%、套在2390元！網吵翻：該停損嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
台達電跌至1305元，網友持36股虧27.4%求問停損；留言有人虧47%，對續抱、認賠看法分歧，引發熱烈討論。記者陳正興／攝影
台達電跌至1305元，網友持36股虧27.4%求問停損；留言有人虧47%，對續抱、認賠看法分歧，引發熱烈討論。記者陳正興／攝影

台股近期震盪，部分電子權值股股價持續修正，讓高檔進場的投資人苦不堪言。近日一名網友在Threads發文，透露自己持有台達電（2308），帳面虧損已逼近30%，面對股價不斷下跌，忍不住詢問「這種股票停損嗎？」並附上持股截圖，顯示僅持有36股就虧損逾1.7萬元，引發網友熱烈討論。

根據原PO附上的證券帳戶截圖，目前持有台達電36股，成本均價為1780.69元，現價則為1305元，帳面損失達17603元，報酬率為負27.4%。面對持股持續虧損，原PO無奈表示「快-30%了，這種股票要停損嗎」，透露對後續走勢的不安。

貼文曝光後，立刻釣出大批套牢股民，紛紛分享自己的持股成本與虧損幅度。有人留言「我35%」、「我負28%」、「我在2100的高山上」，更有網友透露自己買在2390元，至今股價已大幅回檔，無奈直呼「都快腰斬了」。另有投資人自曝帳面虧損高達47%，讓其他持股者直呼同病相憐。

也有網友分享停損經驗，表示自己在1600多元買進台達電，上週股價跌至1400多元時便決定認賠離場；另有人透露成本高達2160元、1995元及1869元，至今仍在等待股價回升，反映高檔進場投資人面臨的套牢壓力。

對於是否應該停損，留言區出現兩派意見。部分網友認為，股價已經大幅下跌，此時才認賠恐怕為時已晚，紛紛表示「要停損也早一點」、「現在是阿呆谷，別」、「要丟也要等反彈高一點再丟」，甚至有人認為目前是逢低加碼的機會，選擇繼續持有。

不過，也有網友持不同看法，認為投資人不應只因虧損而被動等待解套。有網友提出判斷方式，表示應思考「如果今天手上是現金，我會用這個價格買它嗎？」若答案是否定的，繼續持有可能只是因為不甘心認賠。另有人則直接建議「止損」、「賣」，認為應依個人資金需求及風險承受能力決定。

台達電 台股 股票 停損

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