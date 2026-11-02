千金股也撐不住！近四成跌破年線 台達電、智邦也入列

台股2日續跌291.69點，收在44,920.14點，跌破4萬5千點，為破季線的第三天，成交量略縮至7,588.75億元。台積電（2330）下跌1.69%，收2,330元。

值得注意的是，46檔千金股中有高達18檔已跌破年線大關，包括穎崴（6515）、台達電（2308）、智邦（2345）、貿聯-KY（3665）、光聖（6442）等，仍守在季線之上的僅有5檔。

大盤指數2日未能站回半年線，創8月25日以來新低，櫃買指數跌勢更重，已創8月4日以來低點，往年線逼近。整體權值股除了台積電收跌外，台達電、聯發科（2454）、台光電（2383）、日月光投控（3711）都小漲收紅，鴻海（2317）則上漲逾2%。

儘管台股未隨美股上周五大跌，但統計46檔高價千金股中，18檔已跌破年線，比重將近四成包括台積電設備概念股、探針卡、ASIC、AI權值股、記憶體等，名單有鴻勁（7769）、穎崴、世芯-KY（3661）、精測（6510）、力旺（3529）、印能科技（7734）、弘塑（3131）、群聯（8299）、嘉澤（3533）、智邦、貿聯、台達電、竑騰（7751）、創新服務（7828）、光聖、亞德克-KY、宜鼎（5289）、雍智科技（6683）。

其中探針卡有3檔，台積電設備概念股有5檔、ASIC族群兩檔、記憶體兩檔，智邦、貿聯、台達電等AI重要股票也入列，而矽光子CPO則是光聖一檔，代表跌破年線的高價股種類廣泛，並無特別專跌某一特定族群。值得注意的是，雖然台積電離年線尚遠，但印能科技、弘塑等概念股都已表現弱勢。

千金股線型還相對強勢，仍在季線之上的僅5檔，包含創意（3443）、健策（3653）、富世達（6805）、高力（8996）和雙鴻（3324），以散熱族群為主，創意則一枝獨秀，在ASIC中表現最強。