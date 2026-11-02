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外資再砍735億元、投信大買361億元！台股失守45K 三大法人賣超526億

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

受到美股重挫衝擊，台股11月首個交易日開低走低，集中市場指數早盤一度重挫812.73點，最低下探44,399.10點，失守45,000點大關。隨後在聯發科（2454）、鴻海（2317）、台達電（2308）等權值股陸續翻紅，以及台塑化（6505）、南亞（1303）等傳產股走強帶動下，跌幅逐步收斂，盤中最高回升至45,156.17點，跌點縮小至55.66點，單日高低震盪達757.07點。不過，尾盤台積電（2330）、聯電（2303）、創意（3443）、國巨*（2327）等電子股賣壓再起，拖累指數再度走弱，終場下跌291.69點，收在44,920.14點，失守45,000點關卡，成交值縮減至7,588.75億元。

觀察整體盤面，集中市場與櫃買市場合計上漲919家、下跌922家，漲跌家數大致相當；漲停家數達41家，跌停則有8家，顯示個股表現並未隨大盤同步走弱。籌碼方面，三大法人合計賣超526.92億元，連續第三個交易日站在賣方。

統計三大法人2日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超735.21億元，投信買超361.17億元；自營商賣超（合計）152.88億元，其中自行買超4.66億元、避險賣超157.55億元。

盤面上，五大權值股漲多跌少。聯發科、鴻海、台達電同步走揚，其中聯發科上漲55元、漲幅1.40%，對大盤貢獻約27.59點，鴻海上漲5.5元、漲幅2.24%，貢獻約24.4點；台達電上漲20元、漲幅1.5%，貢獻約16.25點。日月光投控（3711）上漲6元、漲幅0.9%，貢獻約8.38點。僅台積電收2,330元，下跌40元、跌幅1.69%，拖累大盤約314點，股價已連續3天收黑，成為最大空壓來源。

族群方面，玻纖布概念股扮演多頭主攻部隊，富喬（1815）、建榮（5340）漲停作收，德宏（5475）大漲9.6%，南亞及台玻（1802）也逆勢收高。

此外，受到91APP個資外洩事件及國際加密貨幣市場資安疑慮升溫影響，資安概念族群持續吸引買盤進駐，今日包括華經（2468）、東捷資訊（6697）、全景軟體（8272）、伊雲谷（6689）、偉康科技（6865）、豪勉（6218）皆以漲停作收，其陽（3564）盤中也一度亮燈，驊宏資（6148）也收高6.36%。

外資 台股 三大法人

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