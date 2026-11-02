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富蘭克林投顧看好新興市場機會 及日本獨特投資機會

經濟日報／ 記者謝卉筑／台北即時報導

富蘭克林證券投顧認為，AI支出未來五年預計增加逾一倍，新興市場成長動能仍具韌性，此外，日本大型銀行股也具備獲利成長及股東回饋題材。

富蘭克林證券投顧表示，AI概念股短線呈現漲多回檔走勢，但這並非代表投資趨勢反轉，在可預見的未來AI支出仍將持續大幅成長，這對新興市場AI基礎建設供應鏈而言是相當重要的正面催化因素，且隨著AI紅利由供應鏈逐漸擴散至應用端，也將創造更多產業投資機會。

整體而言，新興市場不再只是跟隨成熟市場景氣循環，而是在經濟成長、科技創新、產業轉型及消費升級等重要領域扮演關鍵角色，新興市場的長期結構性成長動能仍維持完整。

富蘭克林證券投顧表示，除半導體設備與材料等受惠AI供應鏈發展的概念股之外，日本市場也具備其他獨特投資機會，包含日本經濟正常化進程持續推進、公司治理改革持續深化、獲利成長動能逐漸擴大至更多產業與企業等，尤其在經濟和貨幣政策逐漸正常化的情況下，市場仍然低估日本大型銀行業的獲利能力，以及解除交叉持股並將出售所得用於增加股利與買回庫藏股等提升股東權益的股東友善行為。

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