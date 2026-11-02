台積電收低40元 台股45,000點站不上、收跌291點 連三天留下影線

台股2日收盤下跌291.69點、跌幅0.65%，終場以44,920.14點作收，成交量7,588億元；台積電（2330）收盤價2,330元，下跌40元，跌幅1.69%。

台股今日開低曾下挫至44,399.1點，搶短買盤進場後，指數逐步走揚而收斂跌勢，但尾盤獲利賣壓出籠、台積電也遭賣單襲擊，終場仍收黑，但已連三天留下影線，下檔仍有買盤進駐。今日權值股中，聯發科（2454）、鴻海（2317）、台達電（2308）、台塑化（6505）及南亞（1303）貢獻雙位數漲點，聯發科及鴻海合計貢獻近50點。

今日成交金額大且走高為：聯發科、台達電、南亞、欣興（3037）、穩懋（3105）、日月光投控（3711）、南亞科（2408）、台光電（2383）及富喬（1815）；成交金額大且疲軟者則為：創意（3443）、國巨*（2327）、景碩（3189）、聯電（2303）、聯茂（6213）、南電（8046）、禾伸堂（3026）、華邦電（2344）及華新科（2492）。

群益投顧表示，受惠於AI需求暢旺，台灣9月景氣對策信號連十個月亮紅燈創歷史最佳，台灣9月外銷訂單創新高，今年經濟率成⻑率可望超過12%，經濟基本面佳，為台股提供強力支撐。不過，受國際政經局勢干擾，美國期中選舉逼近，台股近日呈現弱勢震盪格局，,投資須謹慎為宜。