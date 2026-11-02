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台股震盪 台新投顧李鎮宇：三大類型的個股可以作為避風港

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股震盪，台新投顧副董事長李鎮宇指出，三大類型的個股可以作為避風港。聯合報系資料照
台股震盪，台新投顧副董事長李鎮宇指出，三大類型的個股可以作為避風港。聯合報系資料照

美股科技股重挫拖累台股今日開低摜破半年線，不過跌幅收斂，盤中再度站回45000點，台新投顧副董事長李鎭宇表示，操作方面短線波動大，操作難度增加，逢反彈持股可適度調節，盤中進場買黑不買紅，內需消費、貨櫃航運、金融等具抗跌性，短線可留意。

李鎭宇分析，短線看美股科技財報為主要利空因素，不過隨著四大雲端服務供應商（CSP）即微軟、亞馬遜、Google、Meta財報公布後，利空有望逐步淡化，後續除了持續關注蘋果、超微（AMD）、輝達等科技股財報公布外，美國期中選舉以及美伊局勢、美俄烏三方會談等，都將是盤勢能否止穩的重要觀察。

美股四大CSP財報全數公佈，市場高標準檢視並且仍對高額資本資出與自由現金流壓力感到擔憂，導致美股的大跌，不過台股由於上周五已經提前反應，今天的跌幅相對美股和緩很多，李鎭宇建議，短線先觀察季線到半年線區間是否止穩，穩住短線恐慌情緒。

台新投顧的最新報告也建議，電子族群，在AI長線需求持續看好的情況下，中長線仍是偏多，PCB、散熱、光學鏡頭、封測、機器人、記憶體、光通等，待短線落底訊號後仍可擇優做中長線布局。

在航運方面，台新投顧指出，SCFI （上海集裝箱出口運價指數）連三漲確立淡季不淡，高檔運價支撐營收年月雙增，最新SCFI運價指數續揚至3,681.34 點拉出連三漲，歐洲線回升至2,351美元/TEU（週漲2.68%），北美長程航線亦維持高檔震盪，打破傳統第四季走弱慣性，終端裝載率具備實質支撐。此外台新投顧也認為，航商搭配精準控艙，使第四季亞洲近洋旺季動能顯著。現貨高運價替明年初歐洲線與5月美國線「長約換約上調」奠定強大談判籌碼，獲利高能見度與低估值使貨櫃族群兼具高防禦與成長底氣。

台新投顧也分析，環保法規趨嚴加速雙燃料升級，節能船隊拉大營運成本壁壘：面對IMO（國際海事組織） 淨零規範與歐盟 ETS 碳稅開徵，一線航商加速汰舊換新，大量導入甲醇與 LNG 雙燃料節能船。新世代船舶單箱油耗及碳排降低20%至30%，除了大幅壓低航行碳稅支出與營運成本，亦能優先符合國際品牌客戶綠色供應鏈審查，擴大與中小型二線航商的獲利差距。

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