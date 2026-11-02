費半重挫7.2%台股沒在怕！加權指數跌幅收斂 櫃買率先翻紅

上周五美股四大指數全數收黑，且以費城半導體指數重挫7.2%跌幅居冠。本以為2日開盤亞股會「剉咧等」，不過亞股主要股市均上漲，日、韓股也黑翻紅，帶動台股今日開低拉高，開盤時雖一度下跌812點至44,399點，盤中跌幅明顯收斂，一度僅下跌55點，接近平盤位置。台積電盤中最低下跌60元至2,310元，壓抑大盤走勢。櫃買指數更是在11時半之後率先翻紅。

法人指出，上周五受到美CSP大廠重挫拖累，台股下殺破半年線，終場以大跌1,156點作收，整周為拉回修正走勢，周跌幅1.8%；盤面強勢類股為電信、百貨、航運及軟體股等。美科技股表現弱勢，加上台股技術指標、線型弱勢，且外資持續減碼台股，預期台股仍有往下測試支撐壓力。操作策略上，台股持續拉回整理，加碼具業績題材傳產股、政府護盤標的。做多留意電信股、金融及航運股。短線避開弱勢被動元件及面板股。