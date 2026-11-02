台股開戶數逼近1,500萬！10月30歲以下新增3.6萬人、占新增戶逾5成

臺灣證券交易所公布10月投資人開戶統計，累積開戶人數達到1,482.7萬人，相較9月1,476.3萬人，單月增加6.4萬人，月增率約為0.43％，今年底有望挑戰1,500萬戶大關，在資本市場熱度不減與普惠金融推廣下，全民瘋存股與投資理財的浪潮持續延燒。

從各年齡層的成長動能觀察，新進資金顯著呈現「年輕化」趨勢。10月份成長幅度最亮眼的是0至19歲族群，單月人數從89萬人增加至90.7萬人，月增率高達1.85％，居所有年齡層之冠；而20至30歲青年世代亦不遑多讓，單月大增1.9萬人、月增1.02％，達到194.9萬人，成為單月新增開戶數最多的年齡組別。兩者合計，30歲以下單月淨增3.6萬人，貢獻了全市場單月新增戶數的56.36％，顯見台股新血源源不絕。

分析年輕族群強勁成長的背後原因，主要受惠於「零股交易普及化」與「父母提早理財教育」兩大推力。針對0至19歲客群，許多父母近年習慣為子女設立「兒童證券帳戶」，將壓歲錢與每月的儲蓄金定期定額投入市值型或高股息ETF，提早為教育或置產基金鋪路；加上券商線上開戶與法定代理人驗證流程大幅簡化，開戶門檻顯著降低。

至於20至30歲的新鮮人與小資族，則受盤中零股交易以及百元小額存股方案吸引，搭配社群影音與財經自媒體推波助瀾，大幅拉高對抗通膨、追求被動收入的積極度。

相對而言，31至50歲的壯年族群呈現穩步微幅增長，31至40歲月增0.42％至240.1萬人，41至50歲月增0.34％至274.5萬人。此年齡段屬於職場中堅分子，家庭經濟與房貸負擔較重，多數早已完成開戶，投資重心更傾向在穩健配置、防禦型資產與核心現金流的平衡。而61歲以上族群雖然開戶基數最龐大，達428.1萬人（占比28.88％），但因市場滲透率接近飽和，單月僅增加1,944人、月增0.05％，該族群持續扮演持有台股龐大資金水位、偏好高配息與抗通膨資產的定海神針。

此外，男女結構在年齡層上的消長亦具高度指標性。全體市場中女性開戶數約764.6萬人，高於男性的706.1萬人，整體呈現「女多於男」的樣態。但細查結構可見，30歲以下男性開戶人數明顯多於女性，顯示年輕男性在學生或初入職場階段對股票市場的起步較為積極；但自31歲起，女性開戶人數全面反超男性，尤以41至50歲女性達144.9萬人（高出男性15.3萬人）、61歲以上女性達226.7萬人（高出男性25.2萬人）最為顯著，反映出步入家庭及面臨退休規劃時，女性在家庭資產打理與長期穩健理財決策上扮演著舉足輕重的關鍵角色。