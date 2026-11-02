外資連5賣上週賣超1733億 5週減碼逾兆

台股10月大跌2,728.3點，11月的第一個交易日仍難脫跌勢，一度下滑至44,399.1點，統計由高點49,968.92點下跌以來，已經跌掉5,569.82點，跌幅11.14%，到底台股跌夠了嗎？法人直言，本周最恐慌，但在美國期中選舉選情不確定因素消除後賣壓釐清，有望化解破底危機，拉回可逢低買進，11月、12月偏多操作，可鎖定三大族群布局。

2026-11-02 11:48