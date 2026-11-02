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外資連5賣上週賣超1733億 5週減碼逾兆
AI熱潮降溫，台股上週下跌829.60點或1.8%，集中市場指數10月30日收在45211.83點，週線連三黑。根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣1733.65億元，已連續5週賣超，合計5週大幅減碼超過1兆元。
個股方面，上週外資賣超前3名上市公司為聯電10萬9540張，友達10萬5814張，和旺宏4萬5546張。
買超榜方面，上週外資買超前3名上市公司為華邦電5萬8969張，力積電4萬7937張，和中鋼3萬6229張。
另統計今年初至10月30日止，外資累計賣超金額為2兆3693億元。外資總持有股票市值為69兆5666億元，占全體上市股票市值比重47%。
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