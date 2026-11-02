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台股拉回近一成 AI核心族群浮現布局價值

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

儘管美國聯準會（Fed）決議維持利率不變，但受到美國科技巨頭最新財報及財測表現不如市場預期影響，市場對AI相關資本支出與未來成長動能的疑慮升溫，衝擊全球科技股表現。台股加權指數2日盤中一度失守45,000點整數關卡；電子類股指數同步走弱。

事實上，以10月26日收盤計算，自今年10月6日創下49,822點歷史高點以來，加權指數修正幅度已達9.25%。

主動玉山關鍵科技（00413A）經理人郭明玉表示，目前台股呈現「基本面穩健、籌碼面分歧」的格局。短期受到外資操作及融資變化影響，市場籌碼面波動加劇，但企業獲利成長趨勢與科技產業長期發展動能並未改變，整體而言，台股中長期展望仍維持審慎樂觀。

郭明玉指出，在地緣政治風險升溫、美國期中選舉以及貨幣政策走向等多重不確定因素干擾下，預期短期大盤仍將維持高檔震盪格局，後續需持續關注外資資金流向及融資餘額變化對市場波動的影響。

從籌碼面觀察，外資近期調節幅度雖大，但目前持有台股比重仍約維持在47%左右，研判短線賣超及資金匯出屬於獲利了結的正常現象。另一方面，內資及散戶資金仍為市場重要支撐力量，短期修正反而有助於融資籌碼沉澱，為後續行情累積更健康的上漲基礎。

展望後市，郭明玉表示，市場雖因短期消息面衝擊出現波動，但企業獲利預估仍持續上修。高盛預估台股企業2027年每股盈餘（EPS）成長幅度可望達30%，科技及半導體產業仍將是帶動台灣經濟與資本市場成長的核心引擎。

現階段科技產業基本面未見明顯改變，優質企業在股價拉回後仍具買盤承接力道，因此主動選股的重要性更為凸顯。投資人可待融資餘額進一步沉澱、資金重新回流後，分批布局具長期競爭優勢與成長潛力的優質企業。

在產業配置方面，仍持續看好光通訊、先進製程等AI核心受惠族群。近期股價隨市場情緒回檔修正，反而提供中長期投資人更具吸引力的布局機會。隨著11月中下旬第3季財報陸續公布完畢，市場焦點可望逐步轉向2027年企業獲利成長動能與產業發展趨勢，資金也將提前展開明年度的投資布局。

看好的產業方向包括晶圓代工、封裝測試與介面技術、記憶體、半導體設備與耗材、特用化學、光通訊、ASIC/IP矽智財、AI伺服器，以及電子零組件領域中的電源管理、散熱模組、CCL／PCB與MLCC等族群；非電子產業則看好機械零組件、重電設備及金融保險等具備長期成長潛力的產業機會。

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