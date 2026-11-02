大盤氣氛低迷 資安概念股成資金避風港

大盤近日因美股財報展望不如預期，AI相關族群皆受到強烈賣壓籠罩，資金開始外流，低位階的資安概念股反倒成為資金避風港，同時挾帶網路攻擊事件頻傳題材，整個族群齊漲，華經（2468）、普鴻（6590）領先漲停，伊雲谷（6689）離漲停也僅有一步之遙。

今年網路攻擊事件頻傳，無論是OpenAI 智能體集體逃逸並入侵 Hugging Face，還是Claude 逃逸並污染開源生態，再到上周全球最大交易所幣安傳遭駭客入侵，都在凸顯網路安全需要被更加重視，美銀也發佈研報指出，AI驅動的網絡安全風險已成為現實，日益嚴峻的安全環境將推動企業加強網路防護，並增加對漏洞管理、安全服務及AI輔助安全運營產品的需求。

普鴻表示，過往企業會採購多種不同的資安產品在外面做多重防護，搭建厚重防火牆，但僅從外面總是有漏洞，因此普鴻進行思維轉換，將保護措施改成內建，同時從單點的加密逐漸轉向整體密碼安全防護，包含資安融合機、硬體加密卡，到作業系統及應用程式，架構更加嚴密的防護網。