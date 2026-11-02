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美國科技股暴跌 投資人不再盲目追逐AI題材

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國科技股暴跌，中租基金平台指出，美國經濟仍然穩健擴張，企業獲利表現持續不俗，但市場投資人已從「盲目追逐AI題材」，進階至審慎檢視各家企業自由現金流、融資成本與實際資本回報（ROI），在市場高度把關狀況下，資本市場中長線多頭才能走得更久。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，美國企業基本面依然展現強大韌性。根據Factset統計，已有24%的S&P 500企業公布第3季財報，其中有83%的獲利優於預期，高於五年平均的78%，整體獲利成長率為29.5%。另外，S&P 500企業中有66%的公司實際營收優於預期。

展望2026年第4季，蘇皓毅指出，S&P500企業獲利預計成長仍可維持在29.2%。特別值得一提的是，第3季的S&P500企業綜合淨利潤率為14.9%，是歷史上次高，僅次於2009年創下的17%。

至於11月3日的美國期中選舉，蘇皓毅表示，無論民主黨重掌兩院或僅取得眾議院，美國都將步入「分立政府」格局，激進稅改與龐大財政支出難以單邊通關，資本市場通常更青睞這種政策僵局。選後政治不確定性消退，有助壓低美股風險溢價，財政失控的尾部風險也將緩解，美債殖利率有機會回降。

在資產配置上，蘇皓毅建議應緊扣「多元分散」原則，核心部位掌握「強者恆強」：持續鎖定美股與亞股（台、日、韓）等具備AI 供應鏈定價優勢與獲利動能強的股票型或多重資產基金，順應產業趨勢；衛星部位則著重「防禦抗震、成長並進」策略。

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