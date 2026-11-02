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台股跌夠了嗎？ 法人曝最恐慌時間點 但有四利多加持拉回逢低買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股10月大跌2,728.3點，11月的第一個交易日仍難脫跌勢。中央社
台股10月大跌2,728.3點，11月的第一個交易日仍難脫跌勢。中央社

台股10月大跌2,728.3點，11月的第一個交易日仍難脫跌勢，一度下滑至44,399.1點，統計由高點49,968.92點下跌以來，已經跌掉5,569.82點，跌幅11.14%，到底台股跌夠了嗎？法人直言，本周最恐慌，但在美國期中選舉選情不確定因素消除後賣壓釐清，有望化解破底危機，拉回可逢低買進，11月、12月偏多操作，可鎖定三大族群布局。

台股2日早盤以45,034.53點開出，下跌177.3點，權王台積電（2330）開低領跌，一度下滑至44,399.1點，下跌812.73點；統計台股今年來的三次下跌走勢，2月至3月的美伊戰事衝擊，大盤指數由35,579.34點下跌至31,705.99點，下跌3,873.35點，跌幅10.88%。

7月間的那波修正則是由48,218.87點下跌至39,384.85點，大跌8,834.02點，跌幅18.32%；本波由歷史新高的49,968.92點下跌至盤中低點44,399.1點，下跌5,569.82點，跌幅11.14%。

統一投顧董事長黎方國表示，本波下殺的原因有兩個，一是市場對AI發展財務面的疑慮超過整個產業發展的利多，二是美國期中選舉，川普所領導的共和黨輸的機會高，市場擔憂民主黨勝選，除了富人稅、企業稅的提高外，對AI資料中心的設置也不友善，選情的不確定，拉升恐慌情緒，衝擊股市表現。

黎方國強調，預期本周最為恐慌，但賣壓也有望釐清，雖然不會馬上V轉，但破底機率低，本周可望震盪築底，約在44,000點至半年線45,340點間震盪，11月12月偏多操作，接回逢低買進。

黎方國分析後市將有四大利多支撐，首先是短線跌勢與2月間美伊戰事衝擊時的跌幅差不多；其次是目前台股本益比做16倍，為1年來低點；另外，台灣在11月底有選舉，可望有政策護盤行情；從統計來看，過去10年美股在11月上漲9次，台股在12月則是上漲8次。

黎方國強調，本周最恐慌，但破底機率低，拉回可逢低買進，他點名，金融股、集團作帳股、第3季財報佳的公司等三大族群是可以布局的標的。

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