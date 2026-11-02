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營運展望樂觀 半導體矽晶圓族群早盤逆勢漲

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體矽晶圓產業市況正要回春，雖然2日大盤持續修正，但相關類股族群包括環球晶（6488）、台勝科（3532）、合晶（6182）等，今日早盤股價呈現逆勢走揚。

雖然時序已進入年底，但半導體矽晶圓產業的春燕似乎才正要飛來。部分矽晶圓業者透露，客戶端拉貨力道優於預期，今年的訂單量已消化完畢，甚至有一部分2027年的訂單會提早開始出貨。

至於報價方面，據了解，矽晶圓業者陸續與客戶端洽談新單的合約價，進度不一，但有志一同地往漲價方向前進，可望迎接三年多來的首次漲價潮。雖然不對外透露目前的長約簽訂情形，但矽晶圓廠正努力增加長約所占比重。業界人士頗有信心地指出，明年的價格將會優於今年。市場認為，在訂單需求強勁，報價又可望上漲的情況下，矽晶圓廠明年的營運可期。

環球晶董事長徐秀蘭先前估計，今年其營收表現仍能實現業績持平到成長，明年則將迎來營收顯著提高的一年。同時，今年下半年與明年首季矽晶圓現貨價可望上漲，而環球晶明年上半年就會開始出現長約預付款顯著增加的狀況。

至於台勝科方面，前三季合併營收為109.03億元，年增20.2%。該公司表示，整體營運表現下半年可望優於上半年，並持續滿足客戶需求，對未來營運展望抱持樂觀態度。

合晶前三季合併營收為82.11億元，年增11.9%。該公司之前提到，正積極與客戶洽談調整矽晶圓報價。

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