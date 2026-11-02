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半導體股回檔 星展：景氣仍有支撐 AI投資回報成下一關

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

半導體股遭遇賣壓，市場對AI投資的關注，也從「砸多少錢」轉向「能賺回多少」。星展最新報告仍預期，半導體景氣成長週期可延續至2027至2028年，但下一階段的表現，將更取決於AI應用能否帶來持續收入，投資人選股也將更加挑剔。

近期美國科技巨頭財報引發市場重新檢視AI投資規模與回報，費城半導體指數10月30日重挫7.2%。股價承壓之際，星展10月28日發布的半導體研究提供另一個觀察角度：需求與獲利仍有支撐，但資本支出成長能否長期延續，須回到AI服務本身的經濟效益。

報告指出，2027年半導體產能大致已被預訂，2028年則面臨較大不確定性。隨詞元（Token）價格下跌、運算效率提高，加上模型供應商競爭加劇，AI服務雖可望吸引更多使用者，卻也考驗業者能否靠用量增加，抵消價格下降的影響。

對雲端業者而言，使用量成長仍須轉化為相應收入，才能支撐龐大的基礎設施投入。星展認為，若這項轉換不如預期，可能壓抑投資回報，並使2028年起的半導體支出放緩。這也是景氣仍在成長之際，市場開始更仔細衡量後續投資的重要原因。

不過，星展對產業仍保有正向看法，認為連線與記憶體可能成為下一階段的關鍵瓶頸。隨AI推論規模擴大，機櫃內、運算叢集及資料中心之間，需要交換更多資料，將增加每個加速器所需的網路元件，支撐交換器、光互連及客製化網路晶片需求；HBM配置增加，也可能使傳統記憶體供應持續吃緊。

星展認為，半導體類股回檔後，已浮現選擇性機會，後續更看重企業能否持續成長獲利，以及是否具備供應限制帶來的競爭優勢。先進晶圓代工、連線與記憶體，是報告提及仍有需求或供需條件支撐的領域。

台灣業者方面，晶圓代工龍頭台積電（2330）在10月法說會表示，AI相關需求仍非常強勁，代理型AI與開源模型普及，有助降低使用門檻，進一步增加先進晶片需求；但公司也留意零組件漲價及經濟不確定性對價格敏感市場的影響，對2027年營運規畫保持審慎。

ASIC設計服務廠也持續投入高速記憶體與封裝整合。創意（3443）9月宣布，採台積電N2P製程開發的HBM4E介面矽智財已可供設計使用，並獲客戶AI ASIC採用，相關PHY已完成CoWoS-L投片。 確保本篇新聞稿都有明確來源

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