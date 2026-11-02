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台積電下跌台股續探底 聯發科、鴻海領軍這些權值股逆勢上漲撐盤

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股2日開盤走弱，集中市場指數以45,034.53點開出，下跌177.3點，權王台積電（2330）領跌，早盤一度下探至44,399.1點，大跌812.73點，不過，權值二哥聯發科（2454）翻紅再衝上4,000元之上，一度拉升至4,070元，成為抗跌的領頭羊，鴻海（2317）、欣興（3037）、台光電（2383）等權值股也同步翻紅，成為大盤重要支撐。

聯發科第3季營收1,680.58億元，季增10.4%，年增18.3%；單季毛利率46.3%，季增0.1個百分點，年減0.2個百分點；淨利281.99億元，季增14.6%，年增10.8%；每股純益17.5元；累計今年前三季合併營收4,693.91億元，年增5.3%，毛利率46.3%，歸屬母公司業主淨利為763.71億元，年減7.3%，每股純益47.94元。

聯發科預估第4季營收以美元兌新台幣匯率為1比31.7計算，將約2,101~2,218億元，季增25~32%，年增40~48%，上修全年美元營收成長幅度，超越先前設定的高個位數百分比目標。

聯發科表示，資料中心首款AI加速器已出貨，有信心在第4季達25億美元營收，優於原先預期，2027年預估將達先前營收目標區間上緣，約160億美元，約占AI加速器ASIC市場20%市占。

聯發科早盤以3,790元開低後走高，一度翻紅拉升至4,070元，重返4,000元之上，盤中漲幅逾2.5%，貢獻大盤指數超過50點，成為抗跌的領頭羊；權值四哥鴻海也是開低走高，盤中漲幅逾1%，貢獻大盤指數逾10點；同樣是開低走高翻紅的權值股還有欣興、台光電。

聯發科 鴻海 台積電

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