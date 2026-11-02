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台股高點回檔近一成 籌碼沉澱有利中長期行情續航

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2026年10月6日創下49,822點收盤歷史高點以來，加權指數修正幅度已達9.25%。主動玉山關鍵科技（00413A）經理人郭明玉表示，目前台股呈現「基本面穩健、籌碼面分歧」的格局。短期受到外資操作及融資變化影響，市場籌碼面波動加劇，但企業獲利成長趨勢與科技產業長期發展動能並未改變，台股中長期展望仍維持審慎樂觀。

郭明玉指出，在地緣政治風險升溫、美國期中選舉及貨幣政策走向等多重不確定因素干擾下，預期短期大盤仍將維持高檔震盪格局，後續需持續關注外資資金流向及融資餘額變化對市場波動的影響。從籌碼面觀察，外資近期調節幅度雖大，但目前持有台股比重仍約維持在47%左右，研判短線賣超及資金匯出屬於獲利了結的正常現象。另一方面，內資及散戶資金仍為市場重要支撐力量，短期修正反而有助於融資籌碼沉澱，為後續行情累積更健康的上漲基礎。

展望後市，郭明玉表示，市場雖因短期消息面衝擊出現波動，但企業獲利預估仍持續上修。高盛預估台股企業2027年每股盈餘（EPS）成長幅度可望達30%，顯示科技及半導體產業仍將是帶動台灣經濟與資本市場成長的核心引擎。現階段科技產業基本面未見明顯改變，優質企業在股價拉回後仍具買盤承接力道，因此主動選股的重要性更為凸顯。投資人可待融資餘額進一步沉澱、資金重新回流後，分批布局具長期競爭優勢與成長潛力的優質企業。

在產業配置方面，仍持續看好光通訊、先進製程等AI核心受惠族群。近期股價隨市場情緒回檔修正，反而提供中長期投資人更具吸引力的布局機會。隨著11月中下旬第三季財報陸續公布完畢，市場焦點可望逐步轉向2027年企業獲利成長動能與產業發展趨勢，資金也將提前展開明年度的投資布局。

看好的產業方向包括晶圓代工、封裝測試與介面技術、記憶體、半導體設備與耗材、特用化學、光通訊、ASIC／IP矽智財、AI伺服器，以及電子零組件領域中的電源管理、散熱模組、CCL／PCB與MLCC等族群；非電子產業則看好機械零組件、重電設備及金融保險等具備長期成長潛力的產業機會。

籌碼 台股 回檔

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