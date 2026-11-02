台股開盤大跌逾800點後買盤進場 法人建議勿追高殺低

受美股四大指數上周五全面暴跌的影響，台股今日=一開盤就大跌超過800點，不過跌勢隨即收斂至500點，台積電一開盤下跌60元，之後跌幅也快速收斂至1.27%。法人分析，台股回測半年線，關鍵的指標仍然是台積電的表現，權王台積電同步回測半年線，後勢可參考台積電ADR（美國存託憑證）走勢。

台股上周五受 Google 母公 Alphabet 大跌影響而以跳低盤開出，中小型股零星點火，終場指數下跌1156點，以45211點作收，跌幅2.49%。而美股四大指數上周五全面走跌，英特爾暴跌近29%，亞馬遜自由現金流轉負，加深 AI資本支出疑慮，道瓊下跌1.09%，納指下跌2.86%，費半重挫7.20%，台積電ADR下跌5.95%。

法人分析，從量價結構來看，台股在刷新歷史高點後，距5萬點臨門一缺，卻下墜回檔，直接回測季線，無奈季線雖有抵抗，卻敵不過空頭糾纏，半年線亦告失守。所幸近期下殺，成交值迅速萎縮，顯示大盤籌碼並不如想像中混亂，只是此時做頭明顯，恐須花時間進行整理，持股應做適當調整，同時避免追高殺低。

法人指出，美國第3季經濟成長速度創一年來最快，9月個人消費支出物價指數月增0.5%，為6個月來最大增幅，經濟韌性與通膨壓力並存，使聯準會後續利率政策持續受到關注。台股焦點集中在季報揭曉，因已開法說公司股價大都反應不佳，數字驗證導致個股強弱分明，進出應謹慎面對。