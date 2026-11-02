台股11月首戰遇美股空襲！開低急殺逾800點 聯發科、鴻海翻紅收斂跌勢

台股11月首戰即迎來美股收黑、費半指數崩跌7.2%，台積電ADR重挫5.95%的考驗。台股2日開盤走弱，台指期率先下跌300點、報45,000點，集中市場指數隨後下跌177.3點，以45,034.53點開出。在台積電（2330）領跌、五大權值股全面走弱，以及南亞（1303）、欣興（3037）、南亞科（2408）、聯電（2303）等個股跟跌下，大盤跌點一度擴大至812.73點，最低下探44,399.1點。

不過，隨後聯發科（2454）、鴻海（2317）買盤進駐，股價翻紅，台達電（2308）等跌勢也逐步收斂，加上華碩（2357）、瑞昱（2379）、廣達（2382）等權值股相繼走穩，大盤跌點縮小至450點上下，多空於44,700點關卡附近拉鋸。盤面交投則以主動中信台灣收益（00406A）、群益臺灣加權正2（00685L）及主動統一升級50（00403A）等標的相對熱絡。

美股科技股上周五遭遇重挫，四大指數全面收黑，那指下跌2.86%，寫下6月5日以來最大單日跌幅，費半指數更崩跌7.2%。亞馬遜、英特爾財報加劇市場對AI資本支出效益的疑慮，英特爾暴跌28.58%，晶片股賣壓同步擴大，輝達下跌4.22%、台積電ADR重挫5.95%，日月光（3711）ADR也崩跌11.34%。台股ADR全面走弱，台指期盤後再跌867點，收44,433點。

盤面上，五大權值股全面開低。台積電開低60元、報2,310元，聯發科開3,800元、台達電開1,255元、鴻海開244.5元、日月光投控開655元。

類股方面，造紙、食品、資訊服務、化工等漲幅居前，塑膠、玻陶、電子零組件等相對疲弱。

回顧台股10月30日表現，集中市場指數下跌1156.50點、收45211.83點，成交值8,792.57億元。三大法人合計賣超1402.18億元，其中外資賣超1124.67億元，投信買超236.19億元，自營商賣超（合計） 513.69億元。

累計上周集中市場指數下跌829.60點，跌幅1.8%，周線連3黑；三大法人合計賣超1878.8億元，其中外資賣超1733.65億元，投信買超685.87億元，自營商賣超（合計）831.03億元。

10月以來累計下跌2,728.3點，跌幅5.69%，月線由紅翻黑。三大法人合計賣超1兆1986.97億元，其中外資賣超9943.17億元，投信買超2136.64億元，自營商賣超（合計）4180.45億元。

法人指出，台灣景氣燈號連10紅、外銷訂單創新高，經濟基本面仍具支撐，但美股科技股財報不如預期，加上美國期中選舉增添不確定性，台股短線恐維持弱勢震盪，預估指數區間為44,000至45,600點，操作宜審慎，留意低基期績優股及防禦型類股。