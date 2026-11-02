統一投顧總經理廖婉婷：第4季台股仍具挑戰5萬點機會

統一投顧總經理廖婉婷展望第4季台股認為，AI長線成長趨勢並未改變，第4季基本面仍具支撐，大盤仍有機會挑戰5萬點機會。

針對市場關注AI是否形成泡沫，廖婉婷認為，觀察重點應回歸需求端與硬體製造端。雖然短期市場對需求及供應端仍有雜音，加上美國近期選情的不確定性，可能對短線行情造成影響，但若回歸企業基本面，AI相關產業的成長動能依然值得期待。

廖婉婷提到，全球四大雲端服務供應商（CSP）的資本支出仍處於持續上修階段，預期今年下半年至明年，相關資本支出將維持強勁成長；然而展望2028年，資本支出年增率預估將放緩至13%，顯示AI基礎建設投資雖持續擴張，但成長速度可能逐步趨緩。

廖婉婷表示，漲價類股明年獲利成長的爆發力可能不如今年，但若企業仍維持穩健獲利及現金流，未來配息能力仍具支撐，有機會成為高股息配置的標的。

至於明年的資產配置，廖婉婷建議，高股息ETF可作為明年的配置一環；若企業獲利維持穩健，將有助於支撐配息表現。不過，若大盤整體走勢偏弱，股價修正仍可能侵蝕股息收益，投資人布局時仍須兼顧整體報酬與市場風險。