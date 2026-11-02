台股10月底開戶數1482.7萬人續創高 月增6.4萬人

台股10月先盛後衰，月初一度進逼5萬點大關，隨後近關情怯回檔，全月下跌2728.30點，回測45000點關卡。根據台灣證券交易所統計，截至10月底，台股累積總開戶數達到1482萬7469人，較9月底增加6萬4168人，續創歷史新高。

進一步觀察投資人開戶數的年齡層分布，10月新增開戶數中，20至30歲新增1萬9694人，增加最多；其次是19歲以下新增開戶1萬6472人。合計30歲以下新增開戶數達3萬6166人，包辦10月整體新增開戶數56.3%，顯示台股持續朝年輕化趨勢發展。

根據證交所10月投資人開戶數年齡分布統計表，19歲以下累積開戶數為90萬7350人，月增1萬6472人；20至30歲累積開戶數194萬9858人，月增1萬9694人；31至40歲累積開戶數240萬1739人，月增9937人。

41至50歲累積開戶數274萬5015人，月增9353人；51至60歲累積開戶數242萬1550人，月增5550人；61歲以上累積開戶數428萬1944人，月增1944人；法人等其他累積開戶數12萬13人，月增1218人。