法人看台股短線難逃賣壓 靜待國際股市回穩

AI熱潮降溫，台股上週五大跌1156.50點，以45211.83點作收，失守半年線約45314點。美股續挫，半導體股跌勢慘重，英特爾股價暴跌28.58%，單日市值蒸發逾1400億美元，創半世紀以來最大單日跌幅。法人看台股中長線基本面穩健，但無法獨善其身，短線難逃外資賣壓，靜待國際股市回穩。

投資人對於AI龐大資本支出的變現能力疑慮再度升溫，美股4大指數10月30日全收黑，尤其科技股賣壓沉重。道瓊工業指數終場下跌572.25點或1.09%，收在51770.31點。標普500指數下跌140.32點或1.82%，收7580.07點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌747.72點或2.86%，收在25437.00點。費城半導體指數下跌829.40點或7.20%，收10688.80點。

個股方面，英特爾公布第4季財測疲弱，10月30日股價暴跌26.31美元或28.58%，收65.76美元，創1974年7月以來的最大單日跌幅，拖累半導體族群跳水，超微（AMD）、高通、邁威爾（Marvell）、Sandisk等跌幅超過10%。

輝達（NVIDIA）下跌9.02美元或4.22%，收204.64美元；台積電ADR也大跌25.68美元或5.95%，收在406.13美元。

玉山投信基金經理人郭明玉分析，美國科技巨頭最新財報及財測表現不如市場預期，投資人對於AI相關資本支出與未來成長動能的疑慮升溫，衝擊全球科技股表現，台股短期將受到外資操作及融資變化影響，市場籌碼面波動加劇。

不過郭明玉認為，台股企業的獲利成長趨勢，以及科技產業發展動能並未改變，台股中長期展望仍審慎樂觀。台股從10月6日衝上收盤指數歷史新高49822點，不到1個月指數已向下回調近1成，短期修正沉澱融資籌碼，有助中長期行情續航。