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投顧：台股本月再攻5萬點

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

受Google、亞馬遜等雲端巨擘資本支出變現疑慮衝擊，台股10月重挫2,728點。不過，富邦、統一、兆豐永豐及台新等多家大型投顧最新展望指出，在美大選等變數沉澱後，本月中下旬台股仍有望再攻5萬點。

上述投顧業者指出，11月初在逐步消化美國期中大選等政治變數後，隨著台股10月營收與第3季財報出爐，在堅實基本面支撐下，大盤中下旬有望震盪走堅，高點上看48,000至50,000點。

法人指出，11月市場先面臨3日的美國期中大選，短線消化政治不確定性後，焦點將全面回歸基本面。首先是10日截止公告的上市櫃公司10月營收，受惠台積電（2330）營收續處高峰，加上散熱、伺服器組裝及先進封裝等AI供應鏈帶動，整體營收有望優於9月，連續第三個月站穩6兆元大關。

其次，上市櫃公司第3季財報將於14日全數揭曉。法人分析，儘管缺乏匯兌等業外收益挹注，但在AI族群強勁獲利與金融股現金股利入帳高峰推升下，單季整體獲利有望達2兆至2.2兆元，挑戰第2季寫下的2.1兆元歷史新高紀錄。

台股 兆豐 富邦 永豐

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