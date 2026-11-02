法人：本周大盤緊盯三變數

美國期中大選即將於美東時間3日登場，受到國會兩院可能變天、AI資本支出變現疑慮，以及中東地緣政治緊張等多重利空影響，美股四大指數全面重挫，台積電ADR與台指期夜盤亦同步下挫，牽動本周盤勢。市場預期，今（2）日台股開盤恐持續向下尋求支撐。

對此，大型法人機構研擬「三套情境劇本」因應國會版圖變化。首先，出現機率最高（逾六成）的是民主黨一舉掌握參、眾兩院。屆時臨時支出法案與政府債務上限等政治僵局可能浮上檯面，加上川普政府對伊朗加大軍事壓力，短線修正壓力不小。根據統計，選後一個月平均漲幅2.3%，未來一年平均漲幅更達15.5%，選前走跌將是逢低布局的時機。

其次，機率居中的情境是參、眾兩院由民主黨與共和黨分別掌握的「分裂國會」。歷史上此情況出現過七次，選後當天與當周的上漲機率分別為100%與62.5%，未來一年漲幅更達32.6%，主因國際資金認為政權制衡有利於股市中長線表現。

最後，機率偏低的情境是共和黨守住兩院，由於川普政府對AI產業友善，美股將依循原有軌道運行，歷史上未來一年的平均漲幅為18.9%。