美國會選舉牽動台韓AI股 民主黨掌控兩院 將加強監督資料中心建設

美國3日即將舉行國會期中選舉，結果將牽動人工智慧（AI）類股、以及仰賴AI題材的亞洲股市。觀察家指出，如果民主黨囊括參、眾兩院過半席次，將加強監督AI產業及資料中心建設；若共和黨勝選，可能延續現行政策，對台韓晶片製造商、及其他AI供應商的股價有利。

民調顯示，民主黨將掌控眾議院，參議院的結果較不確定。這場期中選舉已平添AI安全、資料中心發展及電力成本等議題的不確定性。

基金經理人指出，如果民主黨拿下兩院掌控權，這些議題將更具急迫性，可能使AI概念股進一步回檔，「任何威脅AI的情況，都將壓抑台、韓、日股市，對中國股市影響可能較小」。

民主黨若勝選，台、韓股市將相對脆弱，風險涵蓋國會將加強監督AI產業，並加強監督貿易與科技政策，例如要求AI開發業者承擔更重的資料中心興建成本，若新措施提高AI基礎設施及電力成本，使資料中心發展更加困難，將使投資人擔憂AI業者的債務負擔，因而轉向金融、醫療及公用事業類股，最終將衝擊亞洲的供應鏈。

不過，由於川普仍擁有否決權，而且在關稅、移民及外交政策擁有廣泛權力，將限制民主黨改變現行政策的能力。

安本亞太股市主管普魯克莎也說，無論那一政黨掌控國會，投資人仍普遍預期全球AI運算及基礎設施需求依然可長可久，選舉結果對台灣和南韓的晶片製造商的影響可能不大。值得觀察的個股包括台灣的台積電、鴻海、廣達、台達電，南韓三星電子、海力士，及日本的愛德萬測試。

另一項潛在威脅，則是川普已表示選後將恢復攻擊伊朗。分析師指出，這可能使油價逼近每桶120美元，並讓選後的任何潛在利多都蒙上陰影。

選舉結果也可能影響亞洲債市與匯市。分析師指出，若民主黨大獲全勝，美伊妥協的可能性升高，並限制財政支出進一步擴張，減輕美國利率的上升壓力，而且川普的決策將更難以預測，都可能扭轉最近的美元升勢，從而有利日圓。若兩黨差距不大，可能引發法律糾紛，也可能削弱美國投資機構短期對美元的信心。

法國巴黎銀行指出，若兩黨分治，將使美債殖利率下降，財政支出更受節制，從而有利亞洲出口商及本地貨幣計價的債券。