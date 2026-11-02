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美期中選舉逼近、美股上周五重挫 台股多空戰三情境推演

經濟日報／ 記者周克威廖珮君／台北報導
台股示意圖。記者張文玠／攝影
台股示意圖。記者張文玠／攝影

美國期中大選逼近，加上科技巨擘英特爾、Google母公司字母財報表現失色，美股上周五（10月30日）全面重挫。面對今（2）日台股開盤壓力，市場充斥回測44,000點大關的觀望氣氛，不過，多家投顧與法人操盤手在周末加班研商後，祭出「三大情境」教戰守則，短線上多空將決戰44,700點關鍵位置。

金管會內部也做沙盤推演，今天將重點監測國際政經情勢、資金動向，與台股走勢及交易、信用風險外，也將緊盯年線、半年線及季線等重要均線走勢，在必要時將採取相關措施。

美國民調顯示，民主黨取得參、眾兩院的機率已來到六成五，引發市場對AI基礎建設與加密貨幣等政策主張歧異的疑慮；加上科技巨擘財報失色，上周費城半導體指數重挫7.2%，影響所及，台指期夜盤盤中一度大跌1,248點、低點來到44,052點。

市場人士預期，大盤短中線有回測44,000點大關的隱憂。

針對盤勢演變，法人提出第一種情境為「強守反彈」。台新投顧總經理江浩農、富邦投顧董事長陳奕光分析，30日台股大跌1,156點，已提前反應隨後美股的部分跌勢，若以技術面來看，包括政府基金在內的多方，今日宜力守30日盤中44,726點低點不再破底。只要能穩守，意味融資等籌碼逐漸趨於穩定，多頭隨時有機會點火新一波跌深反彈。

永豐投顧總經理黃柏棠、兆豐投顧董事長留政鈺則指出，止跌回穩可留意外資上周逆勢大買的指標股，族群主要集中在波段提前修正的光通訊、記憶體與伺服器，若率先回穩，有助盤勢快速獲得支撐。

第二種情境為「回測尋底」。若權值股跌勢難擋，指數跌破44,700點並向44,000點大關回測尋找支撐，法人建議投資人此時操作應全面進入「停、看、聽」觀望階段，暫緩盲目摸底進場，操作必須嚴格回歸基本面及法人實際買盤支撐。

第三種情境則是「急跌洗盤」的破底清洗情境。由於台股上周五以長黑棒摜破半年線且失守9月低點45,398點，45,000點以上的頭部反壓儼然成型。

籌碼面上，大盤融資餘額雖在上周五大減百億元，但仍高達6,200億元以上；短線若再有連續急跌摜破44,000點，將引發融資停損或斷頭賣壓，同時投信與自營商的停損壓力也將急劇升高。

台股 英特爾 美股 期中選舉

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