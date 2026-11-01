玉山金飆漲成提款機！壽險雙雄大砍近1.5萬張 配息盤算浮現

聯準會（Fed）10月雖未升息，但主席華許仍強調通貨膨脹偏高。法人指出，Fed未來數次會議中仍有可能升息，加上科技股股價劇烈震盪，投資人應避免重壓科技股，宜採取分散多元的投資策略，以因應市場的不確定因素。

2026-11-01 16:56