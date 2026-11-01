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台股大跌金管會盯緊了！重要均線、三大風險指標全監控

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玉山金飆漲成提款機！壽險雙雄大砍近1.5萬張 配息盤算浮現

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
玉山金控。圖／玉山金控提供
玉山金控。圖／玉山金控提供

金融股第三季漲逾13%，壽險金控忙收割。玉山金（2884）、台新新光金（2887）、國泰金（2882）及富邦金（2881）四檔金控股，均遭壽險金控減碼。法人分析，漲多鎖利、換股之外，賣股獲利也可能增添未來配息銀彈。

據9月底大額交易資料，三家金融股部位合計2,798億元、季增4.7%，遠低於金融股指數同季漲幅。富邦、凱基各季減14.7%、12.3%；國泰雖增11.6%，仍落後類股漲幅，顯示均站賣方。

玉山金季漲30%，國泰、富邦合砍近1.47萬張；台新新光金漲26%，富邦、凱基也合賣1.09萬張。富邦金遭國泰、凱基減碼9,746張，國泰金則被富邦、凱基合砍1.22萬張。

國泰採「鎖利換股」策略，減持玉山金、富邦金，轉而加碼華南金（2880）8.53萬張、中信金（2891）3.42萬張及兆豐金（2886）1.72萬張。

富邦「縮減金融、轉攻科技」，大砍中信金逾6萬張，金融股持股比重降至4.5%。凱基則「調節換股」，減持台新新光金、國泰金，加碼中信金4.02萬張及元大金（2885）8,390張。

法人指出，若處分的是帳列FVOC的股票，賣股利得可轉入未分配盈餘，有助增加配息空間。

金融股漲多收割、科技股趁勢加碼，凸顯壽險兼顧實現利得、配息與換股布局。

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