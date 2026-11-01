台股大跌金管會盯緊了！重要均線、三大風險指標全監控

美股科技股受AI投資回報疑慮衝擊，台股上周五重挫1,156點、失守半年線。據了解，金管會已緊盯年線、半年線及季線等重要均線走勢，及擔保維持率、借券賣出比重與違約率三大風險指標，必要時將採取相關措施。

據了解，金管會監測聚焦兩大面向，一是國際政經情勢與資金動向，二是台股走勢及交易、信用風險。

其中，擔保維持率、借券賣出比重與違約率等三大風險指標，分別用來掌握融資安全水位、空方交易動向及違約交割情況。

根據台股儀表板，截至10月30日，信用交易整戶擔保維持率為173.46%，仍高於130%的最低追繳門檻；借券賣出占市場成交值比率約3.93%，金管會將持續追蹤相關指標變化。

金管會已要求證交所及櫃買中心密切關注國際金融市場。台股10月30日下跌2.49%，跌幅高於日股2.34%，但低於韓股4.04%，仍介於主要亞股跌幅之間。

儘管股市震盪，企業基本面仍維持成長。據金管會統計，9月底台股本益比約26.68倍，上市櫃公司前九月營收達49.89兆元、年增38.21%。

金管會主委彭金隆日前表示，市場資訊正常反映、沒有扭曲，主管機關就不會介入；只有出現不理性行為或市場失靈時，才會考慮採取相關措施。