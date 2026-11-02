半導體商品 逢低撿便宜

台股近期受到國際股市震盪、高檔獲利了結賣壓影響，短線波動升溫。法人指出，儘管市場面臨修正壓力，但AI與高效能運算（HPC）需求持續擴張，半導體產業中長期成長趨勢並未改變；大盤回檔反而提供分批布局半導體ETF的契機，建議透過逢低進場、拉長持有期間。

富邦台灣半導體ETF（00892）經理人陳双吉表示，近期台股雖受國際政經變數與市場資金調節影響，呈現震盪整理格局，但半導體產業基本面仍具支撐。從9月營收觀察，晶圓代工、先進封測、IC設計服務、矽智財及半導體設備耗材等相關業者，營收表現多符合或優於市場預期，反映AI與HPC需求持續帶動供應鏈營運成長。隨市場逐步回歸企業獲利與產業基本面，具備實質訂單及成長動能的半導體族群，仍是中長期值得關注的投資主軸。

從歷史回測來看，台股修正反而可能創造半導體ETF中長期布局契機。歷史數據顯示，當大盤因短期利空出現修正，若半導體產業長期成長趨勢未變，逢低布局並拉長投資期間，有機會掌握產業成長成果。

陳双吉認為，全球AI基礎建設投資持續深化，半導體產業成長動能正由晶圓代工逐步擴散至先進封裝、半導體設備及測試介面等供應鏈。

尤其隨AI晶片效能提升、製程技術持續升級，加上先進封裝產能擴充，相關設備與測試需求可望同步增加，具備技術優勢及訂單能見度的業者，中長期營運成長值得期待。

投資策略方面，陳双吉建議，面對台股高檔震盪，與其追逐短線漲跌，不如掌握市場修正所帶來的布局契機。 尤其當大盤因短期利空而出現較大幅度回檔，若AI需求與半導體產業基本面未明顯轉弱，投資人可考慮透過分批布局，或採定期定額方式分散進場時點風險，以中長期投資紀律參與AI半導體產業成長趨勢。

台新臺灣AI優息動能ETF經理人王惜安表示，AI正在重塑科技產業的景氣循環，由過往三至五年的硬體換機周期轉為12至18個月的技術平台更新周期，如輝達的AI GPU每隔12~18個月推出新世代平台。