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櫃買帶領七悍將 赴星辦法說

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心近日與台新證券及集保結算所首次合作，於新加坡舉辦「Taiwan Corporate Day」海外法人說明會，本次活動率領七家兼具產業代表性與成長動能的優質上櫃企業，與新加坡主權基金、專業投資機構、大型資產管理公司及保險機構等近20家國際法人進行深入交流，當天促成近50場次一對一閉門座談及小型團體會議，全面提升我國上櫃企業在國際資本市場的能見度與吸引力。

櫃買中心總經理陳麗卿表示，本次參加新加坡法說會的七家上櫃公司包括弘塑（3131）、雙鴻、臺慶科、力旺、家登、信驊及台半，都是在半導體設備、散熱模組、電子零組件、IC設計及功率半導體等產業領域中具代表性的優質公司。AI投資熱潮讓台灣半導體供應鏈在全球市場嶄露頭角，因此吸引新加坡當地大型資產管理公司、保險公司及專業投資機構積極參與，透過面對面會談深入瞭解與會公司的營運動態及未來發展策略，現場交流氣氛熱絡。

此外，櫃買中心與集保結算所於法說會當天特別安排專題簡報，向國際機構投資人介紹我國資本市場的特色與優勢。櫃買中心除分享櫃買市場的發展現況、產業結構及多元化商品外，也介紹櫃買中心扶植企業發展及推動市場國際化的具體成果。

櫃買中心透過海外法說會的舉辦，提升外資參與櫃買市場的熱度。

法說 櫃買中心 集保結算所

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