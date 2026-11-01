櫃買挺新創 辦媒合會

櫃買中心以「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」為宗旨，已建構上櫃、興櫃及創櫃板，以多層次市場架構扶植不同營運規模、發展階段的企業循序進入資本市場。

近日再次與資誠聯合會計師事務所攜手舉辦「創櫃啟航X資本續航創新企業交流媒合會」，並邀請興櫃公司碩正科技（7669）董事長楊允斌分享由創櫃、興櫃、一路進入資本市場經驗，及邀請創櫃板公司瑞利光共同創辦人何志祥分享創櫃板的切身體驗，參與的創新企業分別獲得不同面向啟發。

櫃買中心董事長簡立忠表示，櫃買中心長期致力於扶植中小微新創企業發展，成立以來協助超過2,700家公司進入資本市場，被世界銀行譽為「扶植中小企業最有經驗的交易所」。為配合政策打造台灣成為「亞洲資產管理中心」，櫃買中心更推出創櫃板新制，攜手上市櫃公司、證券承銷商、會計師、創投公會及私募公會，以及經濟部、數發部、國發基金等政府單位，投注更多心力來扶植中小微新創企業，逐步優化企業體質以銜接資本市場。

資誠所長徐聖忠提到，PwC自2018年即深耕新創生態圈，不僅成立資誠創業成長加速器整合財務、稅務、法務及管理顧問等多項專業資源協助新創因應不同成長階段的營運與治理挑戰，每年亦透過發布新創生態圈大調查持續掌握新創在市場布局、營運管理與資本對接上的關鍵課題，2026年更啟動資誠創投俱樂部打造更深入且精準的媒合機制，期望為新創串聯更多資源與機會，推動台灣新創生態圈持續向前，並透過與櫃買中心合作協助在地隱形冠軍進入資本市場，共同陪伴企業逐步成長，厚植國際競爭力。

本次企業媒合會邀請八家創新企業，產品與服務範圍涵蓋發展先進矽光子光通訊光源提升AI系統性能；利用微型化影像導引內視鏡和高生物相容性管材研發製造；協助建置新型態顯示技術量測系統等；提供專業無線通訊產品整合與RFID／NFC相關應用方案；以光學創新技術提供非破壞性且高速量測方式；以氫能及燃料電池技術建立潔淨氫能社會；以無線網路技術PLATANUS結合電子紙顯示方案提供智慧電子標籤系統；以整合型氣動式微流體晶片開發傳染性疾病快速檢測等。