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一周盤前股市解析／貨櫃散裝、塑化 可留意

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（10月30日）受英特爾、亞馬遜等科技巨頭盤後股價重挫影響，大盤跳空開低走低，一度重挫近1,642點，失守半年線、最低下探44,726點，雖然大型電子權值股隨後回穩，帶動大盤收斂跌幅，終場加權指數仍下跌1,156點，收45,211點。

統一投顧協理陳晏平表示，美國PCE符合預期、且GDP成長強勁，然亞馬遜與英特爾分別因財報及財測不如預期，續添科技股拋售賣壓，台股受美系CSP財報逆風拖累，疊加近期融資減幅不及大盤跌幅、外資台指期淨空單上升，籌碼面仍有待沉澱。

陳晏平預期，短線大盤在半年線附近築底，操作建議保持適度資金彈性，避免過度槓桿。逢回建議布局AI概念及業績題材股，搭配短期營收動能股，長線追蹤族群包括：台積電及先進封測、半導體設備、PCB供應鏈、光傳輸、散熱、連接器、貨櫃散裝、塑化及特用化學等。

台新投顧協理范婉瑜指出，指數上周跌破季線、半年線後，空方力道略強，待重回季線之上，多頭才有能力再次挑戰50K關卡。

基本面方面，范婉瑜認為，電子新產品陸續上市，出口與上市公司第4季營運成長可期，但近期仍為國內外法說會高峰期，電子股變數較大，觀望心態濃厚，使得籌碼面較為不利，待外資賣超趨緩或轉為買超，指數較具反彈空間，觀盤重點包括企業財報展望、公債殖利率。

貨櫃 英特爾 科技股

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