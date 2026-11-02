一周盤前股市解析／貨櫃散裝、塑化 可留意

受Google、亞馬遜等雲端巨擘資本支出變現疑慮衝擊，台股10月重挫2,728點。不過，富邦、統一、兆豐、永豐及台新等多家大型投顧最新展望指出，在美大選等變數沉澱後，本月中下旬台股仍有望再攻5萬點。

2026-11-02 01:14