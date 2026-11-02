保留現金 嚴控持股比重

台股10月回檔，主要受到AI投資回報疑慮、外資撤出與中東局勢升溫。籌碼方面，10月29日融資餘額約6,234.6億元，較9月底增加，10月外資累計賣超約8,818億元，顯示外資賣壓與融資調整壓力仍待消化，目前尚不宜過早判定落底。

總經方面，聯準會維持政策利率於3.75%至4.00%，政策重心仍是推動通膨回到2%。美國第1、2季GDP季增年率分別上修至2.5%及2.2%，第3季消費支出增幅預估逾3%，企業投資持續擴張，顯示內需仍具韌性，9月升息效果尚在傳導，12月不排除再度升息，利率走向將牽動資金成本與股市評價。

亞馬遜第3季營收約2,019億美元，年增12%，AWS營收達460億美元、年增39.3%，但龐大AI投入持續壓抑現金流。公司預估全年現金資本支出約2,200億美元，近12個月營業現金流雖年增29%至1,683億美元，自由現金流卻由去年同期淨流入148億美元，轉為淨流出424億美元。從上述數據來看，市場疑慮在於雲端需求快速成長，仍未能抵銷基礎建設支出帶來的現金壓力。後續應觀察資本支出增幅能否收斂、雲端獲利能否持續提升，以及自由現金流何時改善。

產業布局可聚焦ASIC、ABF載板、高階銅箔基板CCL、共同封裝光學與低軌衛星。隨AI應用從模型訓練拓展至推論服務，雲端業者持續追求運算效率與能源效益，客製化ASIC可依工作負載優化架構，滿足不同應用需求，帶動晶片設計服務、先進製程及封裝商機。隨客戶專案推進與量產擴大，相關供應鏈可望增添成長動能。

ABF載板受惠於高階運算晶片與先進封裝發展。當晶片整合更多功能、連接更多記憶體，載板朝大面積、高層數與精細線路升級，提升技術門檻及產品附加價值。技術領先廠商可透過高階產品放量、良率提升與產能利用率改善，推動營收及獲利成長。

高階CCL則迎向伺服器與高速交換器升級需求。資料傳輸速度提高，帶動低損耗、耐熱與高穩定性材料應用。隨新世代平台導入，通過客戶認證且具量產能力的業者，有機會擴大高階產品出貨，藉產品組合優化提升獲利。

共同封裝光學CPO與低軌衛星亦具中長期發展空間。CPO結合光通訊及封裝技術，有助於提升資料中心傳輸效率與能源效益；低軌衛星隨通訊覆蓋需求增加，帶動地面接收設備、射頻及零組件商機。台灣供應鏈可望發揮技術與製造優勢，掌握應用拓展機會。電子股之外，可以搭配獲利穩健、具股利吸引力的金融股，兼顧成長與收益。

操作策略宜以保留現金、控制持股比重為優先，避免因短線跌深或單日反彈便急於承接。可等待外資賣壓持續收斂、融資餘額適度下降，並觀察指數回測時低點不再下移、反彈後能否守穩，以及領先族群是否恢復穩定，再考慮小量分批布局訂單能見度高、技術領先且獲利成長的企業，並以月營收、高階產品占比及毛利率變化確認基本面。若指數跌破支撐且賣壓擴大，則應延後進場，避免持續攤平而增加曝險。

（作者是玉山投顧總經理）