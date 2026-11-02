16檔外資月月買股搶鏡頭 聯詠、長榮航等下半年來獲逆勢加碼

台股10月面臨外資賣超近兆元衝擊，惟對聯詠（3034）、長榮航、富邦金等16檔個股呈現下半年來「月月買」態勢，涵蓋電子、金融及傳產等三大族群。法人認為，台股短線仍將以類股輪動走勢為主，布局應當分散，以掌握各族群輪漲行情。

根據CMoney統計下半年來外資法人動向，截至10月30日已在集中市場賣超1.4兆元、櫃買市場賣超1,479.3億元。不過，從個別公司來看，電子、傳產以及金融仍有標的逆勢受到外資「月月買」青睞。

以外資下半年來「月月買」的電子股來看，買超聯詠最多，金額高達298.6億元，其次為台灣大250.3億元，微星達123.5億元，其餘依序為遠傳89.9億元、神基50.12億元、達發50.11億元。

傳產族群方面，長榮航、陽明、統一買超金額都在200億元之上，依序為258.3億元、231.7億元、212.7億元，其餘還有萬海171.09億元、遠東新55.02億元、上銀52.04億元。

金融股部分，連四個月買超個股，以富邦金228.5億元最多，其餘依序為凱基金126.3億元、中信金105.8億元、上海商銀93.6億元。

針對近期震盪的盤勢，綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧策略長黃文清看法，現階段利空因素有周KD自高檔拉回且未休止，修正行情仍需時間化解；Anthropic預計最快11月中上旬掛牌，美國科技股恐面臨賣壓等。

利多則有特斯拉創辦人馬斯克宣稱機器人的記憶體需求將超越其他應用總和，SK海力士公布強勁財報並稱稱缺貨至2030年，記憶體產業基本面仍強健。

另外，已公布獲利的標普500企業有88%優於預期，第3季獲利年增率預估值上修至31%；AI股獲利強勁，看好台股上市櫃公司獲利將連續2季站穩2兆元。