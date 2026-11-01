Fed鷹派暫停升息！科技股劇烈震盪 投資應分散多元

聯準會（Fed）10月雖未升息，但主席華許仍強調通貨膨脹偏高。法人指出，Fed未來數次會議中仍有可能升息，加上科技股股價劇烈震盪，投資人應避免重壓科技股，宜採取分散多元的投資策略，以因應市場的不確定因素。

「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭分析，油價上漲是Fed難以鬆手的主要原因。能源價格若持續維持高檔，不僅增加企業營運成本，也可能延緩通膨回落至2%目標的速度，讓Fed維持緊縮政策更長時間。

羅瑤庭分析，美國勞動市場呈現「低招聘、低裁員」特徵，代表企業雖放緩擴編，卻未全面縮減人力，有助降低通膨壓力，也讓Fed有機會在不引發經濟衰退的情況下結束升息。

羅瑤庭建議，投資人不必因油價上漲或Fed短期利率決策而過度悲觀，但也不宜將停止升息視為股市立即上漲的保證。現階段應持續觀察能源價格、就業變化及企業獲利，並以分批投入取代一次追高。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，Fed在未來二、三次會議中不排除再升息1碼（即0.25個百分點）。面對AI產業的K型分化與偏高的利率環境，他建議投資策略應著眼於「多元分散」。

蘇皓毅建議，核心部位以具備AI供應鏈定價優勢的美股與台、日、韓股票型或多重資產基金為主，科技主題可作為核心的成長來源，但需控制在核心部位的一部分，避免重押。

至於衛星部位，蘇皓毅建議，可提早布局新加坡股市，以及受惠於資金外溢與人口紅利的越南股市，分散核心市場過度集中風險；同時納入黃金股票基金作為長線緩衝。