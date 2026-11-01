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台股明大逃殺？法人：基本面無虞 靜待國際股市回穩

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
美股上周五大跌，台股明日恐出現大逃殺，法人表示，AI基本面尚且無虞，但需靜待國際股市回穩，台股才能站穩腳步。聯合報系資料照
美股上周五大跌，台股明日恐出現大逃殺，法人表示，AI基本面尚且無虞，但需靜待國際股市回穩，台股才能站穩腳步。聯合報系資料照

美股上周五大跌，台股明日恐出現大逃殺，法人表示，加權指數低檔有撐，AI基本面尚且無虞，但需靜待國際股市回穩，台股才有機會站穩腳步。

永豐投顧指出，月初在台積電領軍下台股量縮創高、一度突破區間上緣；下半月AI融資疑慮浮現、外資大舉賣超，指數自高點回檔約9.5%，上周五更重挫急殺，在半年線上才勉強止跌，電子類股幾乎都下跌較深，之後大概率會在半年線至季線附近反覆震盪，全月來看，加權指數下挫，櫃買指數的跌幅比上市更深，中小型股修正較重；而量能也偏淡。

國際市場上，十月的跌幅集中在AI權重高的市場，韓股重挫、跌幅最深，費城半導體與日經也同樣疲弱，那斯達克跟著走低，但反觀道瓊與標普500仍守在高檔，甚至小幅上漲，資金並沒有全面離開股市，且台股在這一輪全球半導體修正中，跌幅明顯小於韓股與費半，相對抗跌。

法人認為，加權指數上周留下影線，且45000點附近的上升趨勢線有守住，其他半年線、年線維持上揚，要觀察的是能否在短線築底前提下，配合國際股市穩定，就有機會重整旗鼓。

實際上十月包括塑膠類股、金融保險、水泥、資訊服務與通信網路等族群同步走強，光學族群也有表現；電子零組件、半導體與其他電子則是跌幅最大的族群。因此法人分析，資金有流轉現象，但不代表資金外逃，即便匯率走貶透露外資動向，然而台股相較其他股市仍是較好的投資標的，因此資金應仍會回流。

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