費半重挫7.2%！法人：英特爾財測失利引爆半導體避險潮 資金防禦輪動

費城半導體指數上周四、五連續下跌，上周五重挫更是達到7.2%。中國信託投顧指出，主要是市場對連續財報數據反應，加上資本支出與現金流成疑慮。

首先，上周四盤勢的初步鬆動，主要肇因於 Google 與邁威爾（Marvell）的動態，致使市場資金情緒轉趨保守。

而上周五費半指數高達 7.2%的重挫，則面臨兩大關鍵利空夾擊：其一，亞馬遜（Amazon）於上周四盤後公布的財報，加深了市場對科技巨頭AI資本支出持續擴張的疑慮，對上周五費半跌幅形成助攻。

其二，亦是本波下殺的最核心驅動力，為英特爾（Intel）公布了極度疲軟且令人心驚的財測數據。此一恐怖的衰退預期引發市場極度恐慌，並迅速向其他半導體權值股蔓延；機構投資人為規避不確定性風險，選擇在 AMD、ARM 等大廠財報出爐前，執行系統性的事先避險賣出，最終導致半導體板塊全面重挫。

儘管科技股承受龐大估值修正壓力，上周五美股盤面仍展現出明確的資金輪動與避險軌跡。防禦型類股逆勢吸金，自高Beta科技股撤出的資金並未完全駛離市場，而是顯著轉進具備抗跌屬性的防禦型標的，包括沃爾瑪（Walmart）、可口可樂（Coca-Cola）、默克（Merck）與安進（Amgen）皆逆勢收高。

資金重估企業體質，蘋果重奪市值龍頭。在市場波動加劇之際，蘋果（Apple）重新超越輝達（NVIDIA）奪回全球市值第一寶座，凸顯在避險情緒下，法人資金高度青睞具備穩健現金流與強健財務體質的企業。

無風險資產獲青睞，疊加美國政府回購與海外避險買盤湧入，推動10年期與30年期美國公債殖利率下滑，從宏觀角度而言，有利於緩解市場整體的資金成本壓力。

短期內，美股市場仍需消化「AI 資本支出變現能力」、「科技大廠財報不確定性」以及「11月美國期中選舉」等多重壓力。根據歷史回測數據，期中大選年的10月份通常為全年波動率最高之際，選前兩周極易因政策不確定性引發顯著回檔；然美股亦往往於選前夕落底，並有較高機率重啟漲勢延續至隔年第2季。

面對底部難測的劇烈波動期，投資操作應嚴守「適度槓桿、分批買進、現金不歸零」之穩健紀律。選股配置上，建議以具備「趨勢產業與獲利成長」雙重保護，並與台灣供應鏈高度連動的美國大型績優股，作為優先逢低布局之核心標的。