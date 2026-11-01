AI變現疑慮引爆科技股賣壓 法人：台股45000點保衛戰

AI投資變現能力引爆市場疑慮，全球科技股賣壓再起，台股10月下挫2728.3點、失守半年線。投顧分析，美國大型雲端服務供應商（CSP）資本支出仍持續上修，AI需求基本面未轉弱，但市場開始重新檢視投資回收期與企業現金流，短線台股面臨修正壓力，後續能否守住45000點成為觀察指標。

市場擔憂AI投資變現能力，台股30日盤中跌逾1600點，終場下跌1156.5點，收在45211.83點，失守半年線45314點，台股週線連3跌、月線收黑2728.3點。

美科技股上週五持續重挫，台積電ADR挫跌5.95%，英特爾暴跌3成，台指期夜盤下跌867點、收在44433點。

永豐投顧表示，美國4大CSP財報都已公布，需求面沒有轉弱、產能仍在擴充，轉負的是自由現金流，市場擔憂在資金稀缺之下，錢不夠誰來買單，以及消費端多久變現。AI前景沒有轉差，改變的是市場耐心；對台灣供應鏈而言，CSP資本支出仍在上修、需求面不變，壓力在評價面。

永豐投顧指出，10月跌幅集中在AI權重高的市場，韓股跌幅最深，費城半導體與日經指數也同樣疲弱，台股在這一輪全球半導體修正中，跌幅明顯小於韓股與費半指數，相對抗跌。台股半年線目前約在45300點，年線則在38500點附近。

觀察資金面，永豐投顧指出，外資10月15日賣超3026億元創單日新高紀錄，累計10月在集中市場賣超新台幣近兆元，但外資主要是控管權重的調節，不是看壞台股基本面；需要留意的是，近幾個月台積電只占外資淨賣超的一半左右，賣壓已擴散到台達電、聯發科等其他權值股，11月要看台積電以外的個股賣壓是否收斂。

展望後續，投顧看好45000點具支撐，若外資回補、美國通膨未再升溫、輝達財報延續成長，市場可望逐漸止穩上揚；若跌破半年線一路下探年線，大盤跌幅將達兩成，融資餘額持續下降才會止穩。