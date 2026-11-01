上市櫃公司獲利連年成長 台股明年現金股利發放上看5兆

上市櫃公司獲利近幾年連年成長，發給股東的現金股利也持續走高，其中，法人圈預估，今年台股整體獲利有望上看8兆元，依過往平均現金股利發放率約六成計算，明年將發放的現金股利有望「坐四（兆）望五（兆）」，將是台股後市的重要靠山。

上市櫃公司AI需求強勁，今年第2季獲利已達2.1兆元歷史新高，第3季粗估也將達2兆至2.2兆元水準，而10月營收在散熱、伺服器、組裝、PCB等AI供應鏈業績持續發光下，整體表現有望優於9月，11月也有機會大於10月，雖12月可能因歐美長假影響而低於11月，但整體第4季業績仍維持在高峰附近，單季有望交出2.1兆至2.2兆元高水準表現。

富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理江浩農表示，台股今年整體獲利有望在7.5兆元至8兆元之間，若再以2021年至2025年的五年平均現金股利發放率，分別為60%、61%、64.2%、59.7%、61.5%來看，以六成的發放水準計算，明年現金股利發放總金額有機會在4.5兆元至4.8兆元間，以中值計算，將較今年發放的2.53兆元，大幅成長83%，將是台股多頭最重要的資金活水。