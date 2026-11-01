四半導體廠法說 市場風向球

華邦電（2344）、環球晶（6488）、達發（6526）與世界先進（5347）等四家半導體指標廠均將於本周舉行法說會，市場法人除關注第3季財報外，也聚焦第4季與明年的營運展望，相關訊息將是本周半導體股股價表現風向球。

記憶體廠華邦電規畫於11月3日召開法說會，外界關注該公司將公告的最新財務數據與營運展望。

在AI浪潮持續引爆之下，記憶體產能吃緊，預期法人將聚焦於華邦電「第3季獲利表現」、「第4季報價展望」，以及「跨國收購進度」等三大核心焦點。

此外，華邦電日前宣布斥資11.2億美元收購英飛凌NOR Flash事業，後續的資金安排與長遠整合效益，預料也將是法人追問的焦點。

同時，矽晶圓廠環球晶將於11月3日召開法說會，其前三季合併營收為440.69億元，年減4.4%。外界主要關注其美國新廠的產出提升進度，以及接下來長約簽訂的數量與價格變化。

聯發科旗下IC設計廠達發同樣將於11月3日舉行法說會，該公司前九月合併營收為186.85億元，年增14.1%。該公司近日已先公布前三季每股純益為15.87元。

達發日前攜手聯發科於歐洲全球網路與電信產業大會大秀技術肌肉，雙方透過「大小平台、分工合作」的集團策略，積極搶占商機，在前述大會的展示重點包括新一代企業級Wi-Fi 8技術，及專為AI應用打造的Filogic 8800高效能三頻旗艦路由器平台，還有整合5G-Advanced連結、邊緣AI能力與Wi-Fi 8技術的下一世代固定式無線高速寬頻網路接取FWA平台。

晶圓代工廠世界預計於11月6日召開法說會，該公司第3季合併營收約157.03億元，季增10.2%、年增27.1%；前九月合併營收為424.79億元、年增18%，優於預期。外界關注該公司對2027年景氣與市況的看法。