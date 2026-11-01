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鴻海郭台銘今年股息124億 蟬聯現金股利王

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
鴻海集團創辦人郭台銘。 記者蕭君暉／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘。 記者蕭君暉／攝影

隨人工智慧（AI）產業興起，相關供應鏈獲利大進補，連帶現金股利也水漲船高，上市櫃公司今年發放金額飆破2.5兆元，寫下歷史單年新高紀錄，大股東也荷包滿滿，其中，鴻海集團創辦人郭台銘今年收到約124億元股息，再次蟬聯「現金股利王」寶座。

上市櫃公司在股東會陸續通過去年股利議案後，5、6月起開始發放去年度股利。由於AI等需求興起，上市櫃公司2025年獲利一舉衝高至4.54兆元、較前一年大增11.5%，並寫下單年新高紀錄，連帶現金股利也拉高至2.53兆元新高，並較前一年增加9.2%。

其中，發放現金股利逾千億元的上市櫃公司，除台積電5,705億元外，還有鴻海1,009億元，整體發放逾百億元的公司家數達38家，與前一年相當。這些公司中，金額較前一年大增逾五成的有鴻勁、緯穎、台達電、緯創、台塑化等；而逾二成的還有第一金、永豐金、台積電、日月光投控、鴻海、鈊象、華碩、國巨*等，主要集中AI供應鏈、金融等。

公司股利大方，大股東收到的股利金額也大幅躍升，最新出爐的現金股利大戶前十大榜單中，進榜門檻在10億元附近。

依CMoney統計董監、前十大股東等名單來看今年個人股息收入，鴻海創辦人郭台銘個人持有鴻海股權約12.36%，而單是鴻海一家，便讓他獲得約124億元股息，為繼去年首次突破100億元大關後，今年再次攀升，不僅寫下個人現金股利的新高紀錄，同時，持續蟬聯個人現金大戶的冠軍寶座。

此外，廣達董事長林百里持有廣達約10.12%、現金股利收入64.85億元，成為十大排行榜的第二，聯發科董事長蔡明介雖持股聯發科僅2.61%，但獲得現金股利22.4億元，為第三名。

富邦集團的蔡明忠、蔡明興兄弟，以富邦金、台灣大等持股計算，股利分別為14.7億元、21.2億元，分居第五名、第四名。

再來依序為廣達副董事長梁次震12.8億元、華碩董事長施崇棠12.6億元、緯穎科技董事長暨策略長洪麗寗10.4億元、台達電創辦人鄭崇華9.4億元、金像電創辦人楊長基9.4億元，都擠進前十大榜單。

鴻海 股息 郭台銘 現金股利

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