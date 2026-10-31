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美科技股重挫台積電ADR跌近6% 法人：台股下週開盤恐承壓

中央社／ 記者鍾榮峰台北31日電
台積電。路透
台積電。路透

市場對人工智慧（AI）投資變現疑慮升溫，美科技股重挫，台積電ADR挫跌5.95%，英特爾暴跌3成，台指期夜盤跌破45000點，下跌867點收44433點，台積電期貨夜盤下跌87點收2289點，外資在台指期淨空單增至9.22萬口。

台新投顧策略長黃文清分析，美台股市正處於超級財報週，下週美國期中選舉登場，市場籠罩在「AI太燒錢、變現太慢」等擔憂，但整體觀察，AI產業基本面未轉空，包括Meta、Alphabet、亞馬遜（Amazon）資本支出未縮手，微軟（Microsoft）資本支出規劃也非需求減弱的影響，預期新興雲端業者財務韌性較差，未來資本可能更向大廠集中。

觀察台股動向，黃文清表示，10月以來國際科技股明顯修正，台股相對費城半導體指數和鄰近韓國股市抗跌，但位階高也成為外資提款機，短線有內資多殺多的籌碼沉澱壓力。

黃文清指出，台股未來留意是否出現止穩訊號，美股費城半導體指數能否站回年線，近日弱勢的台達電、聯電等是否翻紅，以及融資浮額是否大幅減輕等。

法人分析，台美電子科技大廠陸續公布財報，受惠AI產業需求強勁帶動營收獲利持續成長，不過雲端服務供應巨頭（CSP）及AI晶片大廠對AI基礎建設關鍵零組件及設備投資持續增加，融資規模擴大，市場擔憂影響AI產業現金流以及投資變現能力，泡沫化疑慮未除，衝擊美AI晶片股和科技族群重挫。

觀察台股動向，法人表示，外資10月累計在台股賣超規模達新台幣9943億元，連續減碼包括台積電、聯發科、台達電等電子權值股，牽動加權指數在10月最後一天交易日大跌1156點，跌破半年線約45315點。

展望台股後市，法人指出，11月初有美國期中選舉變數，近日國際油價持續高檔，中東局勢混沌未明，加上Anthropic公開募股（IPO）申請磁吸效應，部分國際資金觀望或撤出亞洲股市，台股下週開盤恐有明顯回檔壓力，電子權值股續承壓，加權指數回測45000點大關支撐，關注能否守住30日盤中低點44726點，靜待指數落底訊號，觀察上市櫃公司下跌家數是否收斂、以及量能可否回溫。

美股道瓊工業指數下跌572.25點或1.09%，收51770.31點，標準普爾500指數下跌140.32點，或1.82%，收在7580.07點。那斯達克指數下跌747.72點，或2.86%，收在25437點。費城半導體指數重挫829.398點或7.2%，收10688.801點。

台積電美國存託憑證（ADR）下跌5.95%，英特爾（Intel）暴跌28.58%，輝達（NVIDIA）挫跌4.22%，超微（AMD）重挫10.88%；Marvell、高通（Qualcomm）、晟碟（SanDisk）跌幅超過10%，博通（Broadcom）跌5.48%；記憶體SK海力士美國存託股分（ADS）跌7.95%，美光（Micron）跌5.3%。

台股加權指數30日下跌1156.5點，收在45211.83點，失守半年線，三大法人合計賣超1398.44億元，其中自營商賣超513.7億元，投信買超239.93億元，外資及陸資賣超1124.67億元。

在台指期淨部位，三大法人30日淨空單增加501口至1294口，其中外資淨空單增加2719口至9萬2241口。

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