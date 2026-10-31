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台股重挫失守半年線 法人：AI基本面未轉空

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
受美國下周期中選舉影響，台股卅日重挫，終場大跌一一五六點、收在四萬五二一一點，失守半年線。記者胡經周／攝影
受美國下周期中選舉影響，台股卅日重挫，終場大跌一一五六點、收在四萬五二一一點，失守半年線。記者胡經周／攝影

美國科技巨頭財報不如預期，人工智慧（ＡＩ）發展疑慮再起，股價紛紛暴跌，台股周五受到拖累，盤中一度重挫逾一千六百點，終場以大跌一一五六點、收在四萬五二一一點，失守半年線，單日跌幅百分之二點四九，成交量八七七七億元。法人認為，ＡＩ基本面並未轉空，近日股市的不確定因素是美國下周的期中選舉。

美股雖然都收黑，但台、日、韓股跌勢更重，台股收盤下跌百分之二點四九，日本股市收盤下跌百分之二點一二，南韓股市收盤大跌百分之三點四八，台、日、韓股市尾盤跌幅均呈現收斂。台股已連續兩天大跌，且周五更是時隔一年半首度跌破半年線，對於月初才挑戰五萬點大關的台股而言，這次空頭風暴似乎來勢洶洶。

群益投信基金經理人許育誌表示，近期台股大盤表現受制，主要是因為市場重新檢視大型科技企業持續擴張資本支出的合理性，隨著投資人對ＡＩ投資的要求提高，科技股評價面臨調整，進一步拖累台股電子權值股及ＡＩ供應鏈走弱。

安聯投信基金經理人蕭惠中表示，近期利率走勢、科技巨頭財報及國際市場消息持續干擾市場，短線投資情緒明顯凌駕基本面，在市場氣氛偏向謹慎、資金動能轉弱之際，即使部分企業財報亮眼，也難免面臨獲利了結賣壓，台股波動因此明顯放大。

除了財報雜音，下周美國期中選舉登場更是讓市場不安情緒升溫。法人指出，市場正籠罩在「ＡＩ太燒錢、變現太慢、民主黨大勝」的擔憂中，國際科技股同步修正。

法人分析，據Polymarket資料顯示，美國期中選舉民主黨取得眾議院多數黨席次的機率超過九成，即川普政府失去參眾兩院完全執政的機率極高。然而，包括關稅、制裁、ＡＩ監管與外交政策等直接牽動股市的議題，皆可由總統行政權決定，並不會受到國會改選結果左右，因此，國會結構改變對股市的影響有限。

法人指出，根據過去經驗，待美國期中選舉結束後，目前保守的市場氛圍將有望逐漸改善。

周五，三大法人賣超一三九八點四四億元，其中外資賣超一一二四點六七億元。法人指出，十月以來國際科技股明顯修正，台股相對費城半導體及南韓股市抗跌，但因位階居高，也使台股成為外資重要提款機，外資十月大賣台股累積九九四億元、幾近千億。

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