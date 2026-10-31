黑色星期五！指數瀉1,156點 台股面臨45,000保衛戰

台股「光輝10月」落空，慘遭外資獵殺。昨（30）日為10月最後一個交易日，受美科技巨頭財報利空、外資狂賣1,124.6億元，早盤一度殺1,642點至44,726點，所幸八大公股行庫、投信等泛國家隊救援，大盤跌勢收斂，終場跌1,156點收45,211點，跌破半年線45,314點，險守45,000點關卡。

展望後市，綜合群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭等看法，台股短線偏向季線、半年線間震盪整理，不易V型反彈，靜待美國期中選舉等變數消化、融資籌碼有效沉澱、周KD重新黃金交叉，11月中下旬拚反攻，建議投資人待止穩後再逢低布局 。

台股單周跌829點或1.8%，周線連三黑。回顧台股10月走勢，6日攻抵49,968點盤中歷史新猷，距50,000點僅一步之遙，但在美國費城半導體指數領跌下，多方節節敗退，一路跌破短中期均線等關卡，整月跌2,728點或5.6%。

三大法人昨日賣超1,402.1億元，其中，外資狂賣1,124.6億元，排名歷史第七大，連二賣。外資在台指期留倉淨空單增加2,719口至92,241口，史上第三高。

散戶積極逢低加碼，投信昨日續買236.1億元，歷史第十多，連14買、累計買超2,249.1億元；自營商賣超513.7億元；八大公股行庫承接289.4億元，連二買、累計買超461.6億元。

昨日台股與日、韓股市同步開低，幸賴低接買盤進場，大盤留485點下影線，成交量增至9,396億元，呈現價跌量增格局。