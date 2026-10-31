聽新聞
0:00 / 0:00

歷來最慘！外資本月大砍台股近兆元 公股低接2,409億創新高

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股10月土洋大對決，通膨增溫及人工智慧（AI）雜音等警報響起，引發外資單月大舉拋售9,943.1億元。 聯合報系資料照
台股10月土洋大對決，通膨增溫及人工智慧（AI）雜音等警報響起，引發外資單月大舉拋售9,943.1億元。 聯合報系資料照

台股10月土洋大對決，通膨增溫及人工智慧（AI）雜音等警報響起，引發外資單月大舉拋售9,943.1億元，單月歷史新高，投信、八大公股行庫分別逢低承接2,136.6億元、2,409.4億元，各為史上次高、最高水準。

受惠美國非農就業數據低於預期以及中東地緣政治風險降溫，台股10月上旬延續7月以來強勁攻勢，一度攻至50,000點關前，但是，隨著台積電、Meta等大型科技股法說行情失靈，加上美國期中選舉等因素干擾，多頭潰不成軍，退守半年線關卡。

台股10月行情盛極而衰，主因費城半導體指數大幅修正，國際熱錢撤出亞洲新興市場，外資提款達9,943.1億元，超越今年3月美伊戰事爆發當月的9,682.1億元，締造歷史新猷。累計今年以來賣超金額達2.3兆元，歷年來最多。

統計10月19個交易日有14日外資呈現賣超，其中，10月15日、13日、30日各賣3,025.5億、1,652.9億、1,124.6億元，分居史上第一、四、七大賣超金額。

反觀散戶為主的內資持續看好人工智慧（AI）狂潮，帶動台灣總體經濟及企業獲利持續向上，源源不絕逢低進場，統計投信10月共買超2,136.6億元，僅次於今年7月的2,568.8億元，高居歷來單月第二大，多達16個交易日站在買方。

國家隊進出指標的八大公股行庫亦力挺到底，10月承接達2,409.4億元，為歷來單月最大買超力道，15日、13日更分別大買680.1億元、411.9億元，列史上最高、第三多水準，在九合一地方選舉即將登場之際，政策偏多意味濃厚。

觀察外資10月主要調節標的，主要包括台積電（2330）、聯發科、台達電、聯電、國巨*、日月光投控、環球晶、奇鋐、南亞科、金像電、大立光、南亞、友達、京元電子，金額達203.5至3,858.6億元不等，換算約有38.8%來自調節權王台積電。

統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭分析，雖然AI業者籌資熱潮仍吸引金融市場強勁認購意願，但AI投資回補亦掀起避險及居高思危意識，隨費半指數、韓股領先落底反彈，台股在調節賣壓宣洩告一段落後，外資仍然有機會啟動回補，推升台股再攻50,000點。

外資 台股 費城半導體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股大跌千點破半年線！ 三大法人單日提款1,398億元、10月賣超近1.2兆

外資賣超亞股…台股失血 上周遭提款近76億美元

股匯遭重擊！台股收跌1,156點創波段低點 台積電收低45元

外資狂砍台股3025億！歷史數據揭120天後平均漲幅 00935追蹤指數達40.36％

相關新聞

台股重挫失守半年線 法人：AI基本面未轉空

美國科技巨頭財報不如預期，人工智慧（ＡＩ）發展疑慮再起，股價紛紛暴跌，台股周五受到拖累，盤中一度重挫逾一千六百點，終場以大跌一一五六點、收在四萬五二一一點，失守半年線，單日跌幅百分之二點四九，成交量八七七七億元。法人認為，ＡＩ基本面並未轉空，近日股市的不確定因素是美國下周的期中選舉。

黑色星期五！指數瀉1,156點 台股面臨45,000保衛戰

台股「光輝10月」落空，慘遭外資獵殺。昨（30）日為10月最後一個交易日，受美科技巨頭財報利空、外資狂賣1,124.6億元，早盤一度殺1,642點至44,726點，所幸八大公股行庫、投信等泛國家隊救援，大盤跌勢收斂，終場跌1,156點收45,211點，跌破半年線45,314點，險守45,000點關卡。

歷來最慘！外資本月大砍台股近兆元 公股低接2,409億創新高

台股10月土洋大對決，通膨增溫及人工智慧（AI）雜音等警報響起，引發外資單月大舉拋售9,943.1億元，單月歷史新高，投信、八大公股行庫分別逢低承接2,136.6億元、2,409.4億元，各為史上次高、最高水準。

台股狂瀉！散戶撿便宜 搶ETF零股

台股昨（30）日受美國科技股回檔衝擊，盤中一度狂瀉超過1,600點，不過小資族等散戶無懼台股震盪，紛紛透過零股交易進場撿便宜。且隨ETF投資風氣盛行，昨零股交易前四名均由ETF包辦，權王台積電排名第五，居個股之冠。

一周熱門零股／0050、聯電躍交投重心

台股本周焦點主要在AI企業資本支出變現等多空因素，盤勢震盪壓回，投資人雖逢低加碼，但心態保守，其中元大台灣50（0050）等ETF，與聯電等大型權值股為交投重心。

ETN趨勢導航／元大IC設計N逆勢漲2%

國際油價居高不下、大型雲端服務供應商（CSP）財報反應欠佳等，台股本周延續震盪測底格局，接連失守季線、半年線等，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，元大IC設計N（020034）逆勢上揚2.33%居冠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。