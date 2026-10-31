歷來最慘！外資本月大砍台股近兆元 公股低接2,409億創新高

台股10月土洋大對決，通膨增溫及人工智慧（AI）雜音等警報響起，引發外資單月大舉拋售9,943.1億元，單月歷史新高，投信、八大公股行庫分別逢低承接2,136.6億元、2,409.4億元，各為史上次高、最高水準。

受惠美國非農就業數據低於預期以及中東地緣政治風險降溫，台股10月上旬延續7月以來強勁攻勢，一度攻至50,000點關前，但是，隨著台積電、Meta等大型科技股法說行情失靈，加上美國期中選舉等因素干擾，多頭潰不成軍，退守半年線關卡。

台股10月行情盛極而衰，主因費城半導體指數大幅修正，國際熱錢撤出亞洲新興市場，外資提款達9,943.1億元，超越今年3月美伊戰事爆發當月的9,682.1億元，締造歷史新猷。累計今年以來賣超金額達2.3兆元，歷年來最多。

統計10月19個交易日有14日外資呈現賣超，其中，10月15日、13日、30日各賣3,025.5億、1,652.9億、1,124.6億元，分居史上第一、四、七大賣超金額。

反觀散戶為主的內資持續看好人工智慧（AI）狂潮，帶動台灣總體經濟及企業獲利持續向上，源源不絕逢低進場，統計投信10月共買超2,136.6億元，僅次於今年7月的2,568.8億元，高居歷來單月第二大，多達16個交易日站在買方。

國家隊進出指標的八大公股行庫亦力挺到底，10月承接達2,409.4億元，為歷來單月最大買超力道，15日、13日更分別大買680.1億元、411.9億元，列史上最高、第三多水準，在九合一地方選舉即將登場之際，政策偏多意味濃厚。

觀察外資10月主要調節標的，主要包括台積電（2330）、聯發科、台達電、聯電、國巨*、日月光投控、環球晶、奇鋐、南亞科、金像電、大立光、南亞、友達、京元電子，金額達203.5至3,858.6億元不等，換算約有38.8%來自調節權王台積電。

統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭分析，雖然AI業者籌資熱潮仍吸引金融市場強勁認購意願，但AI投資回補亦掀起避險及居高思危意識，隨費半指數、韓股領先落底反彈，台股在調節賣壓宣洩告一段落後，外資仍然有機會啟動回補，推升台股再攻50,000點。