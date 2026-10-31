台股狂瀉！散戶撿便宜 搶ETF零股

台股昨（30）日受美國科技股回檔衝擊，盤中一度狂瀉超過1,600點，不過小資族等散戶無懼台股震盪，紛紛透過零股交易進場撿便宜。且隨ETF投資風氣盛行，昨零股交易前四名均由ETF包辦，權王台積電（2330）排名第五，居個股之冠。

統計昨日零股成交量，元大台灣50（0050）居榜首，單日零股成交量暴增至3,364.8萬股，較前一日激增2.6倍，成交金額高達35億元；緊追在後的主動統一台股增長（00981A）與元大台灣50正2（00631L），成交量各達623.2萬、621.5萬股，三檔ETF成交股數同步改寫近九日新高。元大高股息（0056）也以近594.4萬股名列第四。

法人分析，由市值型、正2槓桿型、主動式等ETF大受歡迎來看，顯示投資人看好台股仍有機會反彈，趁回檔進場。

台積電昨股價盤中一度重挫55元下探2,360元，吸引逢低買盤進場，終場跌45元收2,370元，零股交易量衝高至530.5萬股。

台積電、聯發科、台達電以及聯電等電子權值股同步破底，中小型電子族群亦普遍重挫；相較之下，航運與金融股成為資金避風港，長榮帶量創高，富邦金、國泰金等金融股亦全數守穩均線。

法人建議，目前技術面落底訊號尚未浮現，投資人操作宜採「汰弱留強、不急於搶反彈」策略，待大盤止穩並站回短期均線後，再擇優布局具基本面支撐與獲利成長能見度的個股。