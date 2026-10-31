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一周熱門零股／0050、聯電躍交投重心
台股本周焦點主要在AI企業資本支出變現等多空因素，盤勢震盪壓回，投資人雖逢低加碼，但心態保守，其中元大台灣50（0050）等ETF，與聯電等大型權值股為交投重心。
市場專家指出，聯準會如預期按兵不動，主席華許重申對抗通膨決心，基調大致符合預期。
企業消息方面，SK海力士釋出強勁展望，預期記憶體需求持續超越供給至2030年，甲骨文上修2030會計年度營收展望至2,250億美元，並提出限制額外籌資規模規劃，科技巨頭陸續公布財報，將成為檢視AI投資前景與美國企業獲利韌性重要指標，並左右許多零股投資人選股策略。
根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、聯電、主動中信台灣收益、主動統一台股增長、元大台灣50正2、凱基台灣TOP50、元大高股息、台積電、台達電、國泰永續高股息，十檔標的交易量從5,882萬至920萬股，較上周持平。
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