聽新聞
0:00 / 0:00

一周熱門零股／0050、聯電躍交投重心

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周焦點主要在AI企業資本支出變現等多空因素，盤勢震盪壓回，投資人雖逢低加碼，但心態保守，其中元大台灣50（0050）等ETF，與聯電等大型權值股為交投重心。

市場專家指出，聯準會如預期按兵不動，主席華許重申對抗通膨決心，基調大致符合預期。

企業消息方面，SK海力士釋出強勁展望，預期記憶體需求持續超越供給至2030年，甲骨文上修2030會計年度營收展望至2,250億美元，並提出限制額外籌資規模規劃，科技巨頭陸續公布財報，將成為檢視AI投資前景與美國企業獲利韌性重要指標，並左右許多零股投資人選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、聯電、主動中信台灣收益、主動統一台股增長、元大台灣50正2、凱基台灣TOP50、元大高股息、台積電、台達電、國泰永續高股息，十檔標的交易量從5,882萬至920萬股，較上周持平。

聯電 SK海力士 華許

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

震盪10月 台股 ETF 人氣十天王單周、單月都吸粉破萬的是這三檔

台股ETF 創三個新高

高股息ETF表現帶勁 專家喊續抱金融、半導體題材

八檔悍將 逾萬人搶上車

相關新聞

一周熱門零股／0050、聯電躍交投重心

台股本周焦點主要在AI企業資本支出變現等多空因素，盤勢震盪壓回，投資人雖逢低加碼，但心態保守，其中元大台灣50（0050）等ETF，與聯電等大型權值股為交投重心。

ETN趨勢導航／元大IC設計N逆勢漲2%

國際油價居高不下、大型雲端服務供應商（CSP）財報反應欠佳等，台股本周延續震盪測底格局，接連失守季線、半年線等，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，元大IC設計N（020034）逆勢上揚2.33%居冠。

興櫃一周回顧／甲尚勁揚逾四成 奪冠

AI、通膨、選舉、地緣政治等疑慮持續壟罩台股，本周367家興櫃股也呈現下跌家數多於上漲，平均下跌3.9%，不過甲尚（6882）卻以超過四成漲幅逆勢走揚，成為興櫃周漲幅王。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。