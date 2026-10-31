一周熱門零股／0050、聯電躍交投重心

AI、通膨、選舉、地緣政治等疑慮持續壟罩台股，本周367家興櫃股也呈現下跌家數多於上漲，平均下跌3.9%，不過甲尚（6882）卻以超過四成漲幅逆勢走揚，成為興櫃周漲幅王。

2026-10-31 00:47