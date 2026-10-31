聽新聞
0:00 / 0:00

ETN趨勢導航／元大IC設計N逆勢漲2%

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

國際油價居高不下、大型雲端服務供應商（CSP）財報反應欠佳等，台股本周延續震盪測底格局，接連失守季線、半年線等，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，元大IC設計N（020034）逆勢上揚2.33%居冠。

中東情勢反覆不定，國際油價重返每桶100美元以上，通膨隱憂揮之不去，加上Alphabet等科技巨頭公布財報後股價重挫，壓抑美股表現，台股欲振乏力。

追蹤台股標的為主的18檔ETN中，七檔績效打敗兩市大盤，排名前三均繳出逆勢收紅亮麗成績，其中，元大IC設計N受惠南亞科、創意等成分股轉強，單周漲2.33%居冠，元大金融配息N、元大金融高股息N分別上漲0.65%、0.51%，居二、三。

元大 IC設計 Alphabet

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股高息 ETF 績效大躍進 00927今年來漲幅94.95%居冠

美股反彈費半大漲2.82%！AI巨頭財報登場 009800聚焦科技股投資機會

台股ETF 創三個新高

台股45K 保衛戰！46千金幾乎全倒、9檔觸跌停 創意領軍3檔逆勢翻紅

相關新聞

一周熱門零股／0050、聯電躍交投重心

台股本周焦點主要在AI企業資本支出變現等多空因素，盤勢震盪壓回，投資人雖逢低加碼，但心態保守，其中元大台灣50（0050）等ETF，與聯電等大型權值股為交投重心。

ETN趨勢導航／元大IC設計N逆勢漲2%

國際油價居高不下、大型雲端服務供應商（CSP）財報反應欠佳等，台股本周延續震盪測底格局，接連失守季線、半年線等，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，元大IC設計N（020034）逆勢上揚2.33%居冠。

興櫃一周回顧／甲尚勁揚逾四成 奪冠

AI、通膨、選舉、地緣政治等疑慮持續壟罩台股，本周367家興櫃股也呈現下跌家數多於上漲，平均下跌3.9%，不過甲尚（6882）卻以超過四成漲幅逆勢走揚，成為興櫃周漲幅王。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。