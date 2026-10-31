ETN趨勢導航／元大IC設計N逆勢漲2%

國際油價居高不下、大型雲端服務供應商（CSP）財報反應欠佳等，台股本周延續震盪測底格局，接連失守季線、半年線等，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，元大IC設計N（020034）逆勢上揚2.33%居冠。

中東情勢反覆不定，國際油價重返每桶100美元以上，通膨隱憂揮之不去，加上Alphabet等科技巨頭公布財報後股價重挫，壓抑美股表現，台股欲振乏力。

追蹤台股標的為主的18檔ETN中，七檔績效打敗兩市大盤，排名前三均繳出逆勢收紅亮麗成績，其中，元大IC設計N受惠南亞科、創意等成分股轉強，單周漲2.33%居冠，元大金融配息N、元大金融高股息N分別上漲0.65%、0.51%，居二、三。