串聯產業與投資資源 資誠、櫃買中心助新創拓商機

資誠聯合會計師事務所與櫃買中心30日在新竹共同舉辦「創櫃啟航 × 資本續航 創新企業交流媒合會」，邀集8家具成長潛力的新創及中小企業，與上市櫃公司、企業創投及創投法人交流，協助企業尋找投資與業務合作機會，為進入資本市場預作準備。

此次參與企業涵蓋醫療、生技、通訊網路、綠能環保、半導體及光電等領域，透過面對面交流，讓創新企業與產業、投資機構及專業服務團隊建立連結，拓展資金與商業合作管道。

資誠所長暨策略合作事業執行長徐聖忠表示，全球供應鏈重組、法規環境快速變動，中小微企業的靈活應變能力與創新動能，已成為推動產業升級與轉型的重要力量。資誠長期投入新創企業輔導，透過專業服務、資源連結及跨領域交流，協助企業推廣創新技術與服務、拓展市場，並尋找投資及商業合作機會。

櫃買中心董事長簡立忠表示，櫃買中心持續優化創櫃板制度，朝簡化申請程序、分級輔導及強化推廣等方向推進，打造更友善的中小微企業發展環境。同時，也整合經營管理、商務法律等輔導資源，協助企業健全經營體質，依不同成長階段規劃進入資本市場，為後續發展及資本規劃做好準備。

資誠新竹所主持會計師李典易表示，此次活動有助促進新竹及北台灣新創企業與產業、資本市場的交流。因應企業不同階段的需求，資誠將持續提供風險管理、法令遵循、稅務優化及資金籌募等服務，協助企業強化經營基礎、穩健拓展營運。

活動也邀請碩正科技（7669）董事長楊允斌、瑞利光智能共同創辦人何志祥，分享上櫃與創櫃歷程中的實務經驗，提供申請建議，並從實際營運角度，說明上櫃與創櫃對企業發展的助益。

資誠與櫃買中心表示，盼透過交流與媒合，協助創新企業取得合作及成長所需資源，拓展產業合作網絡，逐步邁向資本市場。